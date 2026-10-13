GP de Ruanda: la Fórmula 1 anunció que regresará a África en 2030

La Fórmula 1 anunció su regreso a África para 2030, con Ruanda como sede de un Gran Premio que se disputará en un circuito especialmente diseñado para la competencia. El acuerdo, presentado en Kigali, tendrá una duración de 10 años y marcará el retorno de la máxima categoría del automovilismo al continente después de casi cuatro décadas.

La carrera se desarrollará en un trazado que será construido en Bugesera, al sureste de la capital ruandesa. Con este proyecto, el país africano se incorporará al calendario de la categoría en el inicio de la próxima década y garantizará su presencia durante al menos diez temporadas.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, celebró el anuncio y lo definió como "un éxito y un hito para todo el continente, especialmente para los aficionados africanos". Además, manifestó su expectativa de que el acuerdo impulse la llegada de nuevas competencias de la Fórmula 1 a África.

El regreso también representa un objetivo cumplido para Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial y el único piloto negro en la historia de la categoría. El británico, de 41 años, aseguró que durante años estuvo "luchando en segundo plano" para que la Fórmula 1 volviera a competir en el continente.

La última carrera de la máxima categoría en suelo africano se disputó en Sudáfrica, en 1993. Desde entonces, la ausencia de una fecha en el continente se mantuvo como una de las asignaturas pendientes de la organización y de numerosos seguidores del automovilismo.

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó que la incorporación de Ruanda permitirá que el campeonato mundial tenga presencia en todos los continentes habitados. "África siempre ha sido parte del futuro de la Fórmula 1 y, desde el principio, estuvimos decididos a regresar de la manera correcta, con el socio adecuado, un compromiso a largo plazo y una visión clara para generar un impacto significativo", afirmó.