Vendió un celular que no funcionaba, fue denunciada por estafa y terminó detenida

Una mujer de 24 años fue aprehendida luego de ser denunciada por una presunta estafa relacionada con la venta de un teléfono celular que, según las compradoras, no funcionaba. El procedimiento se realizó en un domicilio de calle Lisandro de la Torre al 3200, a partir de una intervención del Comando Radioeléctrico de nuestra ciudad.

El hecho se produjo durante la tarde, cuando personal de la Sección Motorizada fue comisionado por la Central 911 tras recibir el aviso sobre el conflicto. Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a las damnificadas, quienes explicaron que habían adquirido un teléfono celular a la mujer por $12.000, de acuerdo al monto que informa el parte oficial difundido por la policía.

De acuerdo con el relato de las denunciantes, después de concretar la compra comprobaron que el aparato no funcionaba. Ante esa situación, le solicitaron a la vendedora que les devolviera el dinero. La mujer habría restituido solamente $5.000 y manifestó que no contaba con el resto del importe.

Las damnificadas decidieron entonces radicar la denuncia, por lo que los efectivos procedieron a aprehender a la mujer. Posteriormente fue trasladada para ser examinada por el médico policial y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.