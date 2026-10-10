ASSA terminó la reparación del acueducto y comenzó a restablecer de manera gradual el servicio de agua

Por Santotomealdía

Aguas Santafesinas (ASSA) informó este sábado, pasadas las 16 horas, que finalizó la reparación de la cañería averiada del acueducto Desvío Arijón y que comenzó el restablecimiento del abastecimiento de agua a las cisternas de distribución. La novedad representa un avance clave para recuperar el servicio, interrumpido durante más de un día y que afecta a vecinos de Santo Tomé y sectores de Sauce Viejo.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la empresa confirmó que los trabajos concluyeron y precisó que ya se encuentra en marcha la reposición de agua a los centros de distribución. Según indicó, la recuperación del suministro en las redes domiciliarias se producirá paulatinamente durante las próximas horas.

La reparación se llevó adelante sobre una derivación del acueducto, a más de cuatro metros de profundidad. Las condiciones del terreno y las lluvias habían complicado el acceso a la cañería dañada y extendido los tiempos de intervención.

Con la finalización de las tareas, comienza ahora la etapa de recuperación del sistema de distribución. No obstante, el inicio del abastecimiento a las cisternas no implica que el servicio se normalice de manera inmediata en todos los hogares, ya que el agua deberá volver a circular por las redes y recuperar progresivamente la presión.

Si bien no se precisó un horario exacto para la normalización completa del suministro, la empresa señaló que el servicio se irá recuperando durante las próximas horas, mientras los usuarios esperan el regreso del agua después de una prolongada interrupción.