Viernes 09 de octubre de 2026

Interés General — 09.10.2026 —

Reparan una pérdida en el acueducto y está afectado el suministro de agua en la ciudad

ASSA informó que la intervención se realiza en un ramal del sistema de Desvío Arijón, que abastece a Santo Tomé y parte de Sauce Viejo.

El servicio de agua se encuentra afectado por reparaciones en el sistema del acueducto.
El servicio de agua se encuentra afectado por reparaciones en el sistema del acueducto.

Aguas Santafesinas (ASSA) realiza trabajos de reparación en un ramal del acueducto de Desvío Arijón, que abastece de agua potable a Santo Tomé y a parte de Sauce Viejo. Debido a esta intervención, se registran afectaciones en el servicio en la ciudad.

Según informó la empresa, la pérdida se encuentra en una cañería de derivación conectada a una válvula de desagüe del conducto principal, en un camino cercano al balneario Don Roque, en Sauce Viejo.

ASSA indicó que se están desplegando en el lugar los recursos operativos y logísticos necesarios para realizar las tareas y resolver el inconveniente.

Para consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse con la empresa durante las 24 horas a través de WhatsApp, al 341 695-0008, o mediante su sitio web oficial.

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