Reparan una pérdida en el acueducto y está afectado el suministro de agua en la ciudad

Aguas Santafesinas (ASSA) realiza trabajos de reparación en un ramal del acueducto de Desvío Arijón, que abastece de agua potable a Santo Tomé y a parte de Sauce Viejo. Debido a esta intervención, se registran afectaciones en el servicio en la ciudad.

Según informó la empresa, la pérdida se encuentra en una cañería de derivación conectada a una válvula de desagüe del conducto principal, en un camino cercano al balneario Don Roque, en Sauce Viejo.

ASSA indicó que se están desplegando en el lugar los recursos operativos y logísticos necesarios para realizar las tareas y resolver el inconveniente.

Para consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse con la empresa durante las 24 horas a través de WhatsApp, al 341 695-0008, o mediante su sitio web oficial.