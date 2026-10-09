Interés General — 09.10.2026 —
Reparan una pérdida en el acueducto y está afectado el suministro de agua en la ciudad
ASSA informó que la intervención se realiza en un ramal del sistema de Desvío Arijón, que abastece a Santo Tomé y parte de Sauce Viejo.
Aguas Santafesinas (ASSA) realiza trabajos de reparación en un ramal del acueducto de Desvío Arijón, que abastece de agua potable a Santo Tomé y a parte de Sauce Viejo. Debido a esta intervención, se registran afectaciones en el servicio en la ciudad.
Según informó la empresa, la pérdida se encuentra en una cañería de derivación conectada a una válvula de desagüe del conducto principal, en un camino cercano al balneario Don Roque, en Sauce Viejo.
ASSA indicó que se están desplegando en el lugar los recursos operativos y logísticos necesarios para realizar las tareas y resolver el inconveniente.
Para consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse con la empresa durante las 24 horas a través de WhatsApp, al 341 695-0008, o mediante su sitio web oficial.