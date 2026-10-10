ASSA informó que prevé completar este sábado la reparación que afecta el servicio de agua

Por Santotomealdía

Los trabajos de Aguas Santafesinas (ASSA) para reparar la rotura que afecta el suministro de agua potable en buena parte de Santo Tomé y sectores de Sauce Viejo continuaban este sábado, por lo que persistían los inconvenientes en la prestación del servicio.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la empresa informó que logró acceder con una retroexcavadora de gran porte al conducto afectado, pese a las dificultades generadas por las lluvias. Además, señaló que prevé completar los trabajos de reparación durante la jornada de este sábado, aunque no precisó a qué hora podría normalizarse el suministro.

La falla se encuentra en una cañería de derivación hacia una válvula del ramal del acueducto Desvío Arijón que abastece a Santo Tomé. Para llegar al sector dañado, los equipos debieron descargar el agua de la línea y realizar una excavación de aproximadamente cuatro metros de profundidad, en una zona baja natural.

Las tareas se habían interrumpido durante la noche del viernes por razones de seguridad y se retomaron este sábado a las 6, con maquinaria de mayor porte para avanzar en la reparación.

Mientras continúan los trabajos, persisten los inconvenientes en el abastecimiento de agua en las zonas afectadas. Si bien ASSA indicó que espera completar la intervención durante el día, todavía no informó un horario para la normalización del servicio.

Desde la Municipalidad recordaron que la reparación y el restablecimiento del suministro están a cargo de Aguas Santafesinas, responsable de la operación del acueducto.