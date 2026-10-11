Corte de agua: casi dos días sin servicio y un debate abierto sobre cómo afrontar futuras contingencias

Por Santotomealdía

La rotura de una cañería del acueducto Desvío Arijón dejó sin suministro de agua potable a casi toda la ciudad durante prácticamente dos días y también afectó a sectores de Sauce Viejo. La reparación se completó el sábado por la tarde y, a partir de entonces, comenzó la recuperación progresiva del servicio. La prolongada interrupción generó dificultades en los hogares, un creciente malestar entre los vecinos y cuestionamientos políticos sobre la respuesta del gobierno municipal ante la emergencia.

El inconveniente se produjo en una cañería de derivación del acueducto, cerca del balneario Don Roque, en Sauce Viejo. La pérdida alcanzaba los 300.000 litros de agua por hora y obligó a Aguas Santafesinas (ASSA) a desplegar maquinaria para acceder al conducto, ubicado a más de cuatro metros de profundidad.

Las lluvias y las condiciones del terreno dificultaron las tareas, que se interrumpieron el viernes por la noche por razones de seguridad y se retomaron el sábado por la mañana. Durante ese tiempo, numerosos hogares agotaron sus reservas y comenzaron a multiplicarse los reclamos por las dificultades para cocinar, higienizarse y realizar otras actividades básicas.

Ante la falta de un horario preciso para el restablecimiento, la incertidumbre y el malestar fueron creciendo. Pasado el mediodía del sábado, ASSA anticipó que la reparación estaba en su etapa final y que la recuperación del suministro podría comenzar hacia la tarde. Finalmente, alrededor de las 16, confirmó que los trabajos habían concluido y que comenzaba el abastecimiento de las cisternas de distribución. Desde ese momento, la vuelta del agua a los domicilios fue gradual y se terminó de completar recién este domingo por la mañana.

La respuesta del Municipio y la asistencia durante la emergencia

Durante la contingencia, la Municipalidad difundió información sobre el origen de la avería y remarcó que la operación y reparación del acueducto corresponden a ASSA, ya que la rotura se produjo fuera de Santo Tomé.

Al mismo tiempo, informó que había habilitado una atención especial para situaciones de extrema necesidad y casos prioritarios, a través del 0800 555 6464. Sin embargo, la asistencia y la comunicación sobre los mecanismos disponibles se convirtieron en uno de los principales focos de discusión a medida que se prolongaba la interrupción.

El debate giró en torno a las medidas que debía adoptar el gobierno local para acompañar a los vecinos durante la emergencia, más allá de que la reparación de la infraestructura estuviera a cargo de la empresa provincial.

Los cuestionamientos de los espacios políticos

En ese contexto, Ciudadanía Activa Santo Tomé reclamó la convocatoria urgente del Comité de Crisis Local y la implementación de un plan de contingencia. El espacio propuso organizar la distribución de agua potable en los barrios, priorizar a los sectores vulnerables y coordinar la asistencia con ASSA, vecinales e instituciones. También cuestionó la respuesta del gobierno municipal en materia de servicios públicos.

Por su parte, el concejal Rodrigo Alvizo criticó la comunicación oficial y las dificultades que, según señaló, tuvieron los vecinos para acceder al agua durante el corte. Cuestionó la difusión de los puntos de asistencia y la modalidad de distribución mediante camiones cisterna.

Además, vinculó el episodio con las características del sistema de abastecimiento y anunció que impulsará la reactivación de las perforaciones que anteriormente abastecían a la ciudad, con los controles necesarios para garantizar la calidad del agua. Según planteó, contar con una fuente alternativa permitiría reducir la dependencia del acueducto ante futuras interrupciones.

Alvizo también relacionó la emergencia con el debate sobre el traspaso del servicio a ASSA, previsto para su tratamiento en el Concejo Municipal, y anticipó que no acompañará la transferencia sin conocer los detalles del acuerdo y las garantías para los usuarios.

Una emergencia que dejó planteados nuevos interrogantes

Con la reparación de la cañería, el episodio entró en una etapa de recuperación del servicio, pero también dejó abierto un debate sobre la capacidad de respuesta ante contingencias que afectan a una parte importante de la población.

Por un lado, ASSA debió resolver una avería en una infraestructura estratégica, en condiciones que dificultaron el acceso al tramo dañado y prolongaron los trabajos. Por otro, la extensión del corte puso en primer plano las necesidades de los vecinos que se quedaron sin reservas de agua y la importancia de contar con información clara y mecanismos de asistencia durante la emergencia.

Las posiciones expresadas por los espacios políticos incorporaron, además, cuestiones de más largo plazo: la disponibilidad de fuentes alternativas de abastecimiento, la sectorización de la red, la planificación ante interrupciones prolongadas y las condiciones en las que podría concretarse el traspaso del servicio.

Así, el corte que afectó a Santo Tomé durante casi dos días no solo expuso la dependencia del acueducto Desvío Arijón para el suministro de agua potable, sino que también abrió interrogantes sobre cómo prevenir, gestionar y afrontar futuras contingencias, tanto desde el funcionamiento de la infraestructura como desde la asistencia y la comunicación con la comunidad.