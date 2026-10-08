Jueves 08 de octubre de 2026

Policiales — 08.10.2026 —

Murió el hombre de 29 años que había sufrido un accidente en el Puente Carretero

La dirección del Hospital Cullen confirmó el fallecimiento de Pablo Córdoba este miércoles. Había ingresado con un traumatismo encefalocraneano grave tras el siniestro del 26 de septiembre.

Tras once días de internación, murió el motociclista accidentado en el Puente Carretero.
Tras once días de internación, murió el motociclista accidentado en el Puente Carretero.

Por Santotomealdía

Pablo Córdoba, de 29 años, falleció este miércoles en el Hospital José María Cullen, según confirmó la dirección del establecimiento. El joven había sido hospitalizado tras sufrir un accidente con su motocicleta durante la madrugada del sábado 26 de septiembre en el Puente Carretero.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:20, en la mano hacia Santa Fe. De acuerdo con la información policial conocida entonces, el motociclista perdió el control del vehículo y cayó sobre la carpeta asfáltica. Fue trasladado inconsciente al Cullen, donde quedó internado en terapia intensiva con un traumatismo encefalocraneano grave.

Personal del Sies 107 acudió al lugar y realizó el traslado al hospital. Al momento de ingresar a la ambulancia, Córdoba se encontraba inconsciente.

Este jueves, la dirección del Cullen confirmó que su fallecimiento se produjo el miércoles 7 de octubre.

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