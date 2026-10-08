Detuvieron a una mujer cuando intentaba llevarse caños de un predio donde funcionaba un hotel

Por Santotomealdía

Una mujer de 32 años fue aprehendida cuando se encontraba en el interior de un predio donde funcionaba un hotel, sobre la Ruta Nacional 11, en inmediaciones de la intersección de avenida Richieri y Primera Junta. Según informaron fuentes policiales, la mujer había ingresado al inmueble y se encontraba cortando caños de PVC con una sierra de metal.

El procedimiento se produjo durante el mediodía, cuando personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé realizaba tareas de patrullaje por la zona y advirtió que uno de los chapones del antiguo establecimiento se encontraba parcialmente abierto.

Ante esta situación, los agentes ingresaron al predio para verificar lo que ocurría y encontraron en el interior a la mujer mientras manipulaba los caños. Los efectivos le dieron la voz de alto y la mujer acató la orden sin oponer resistencia.

La sospechosa fue aprehendida y trasladada a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. El hecho fue caratulado como Daños.