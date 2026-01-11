Colón entra en la recta final del mercado de pases y busca los últimos refuerzos

A menos de un mes del inicio de la competencia, el armado del plantel de Colón transita su tramo final. El propio entrenador Ezequiel Medrán lo dejó en claro en su última charla con la prensa: el grupo está “en un 90%”, aunque todavía restan resolver algunas incorporaciones clave para terminar de darle forma al equipo que afrontará la Primera Nacional.

En cuanto a las caras nuevas, el defensor paraguayo Sebastián Olmedo ya se incorporó al plantel, mientras que en las próximas horas se espera la llegada del lateral derecho Mauro Peinipil y del delantero Alan Bonansea. Con estos movimientos, el cuerpo técnico considera que la estructura principal del equipo comienza a consolidarse.

Sin embargo, aún hay puestos sensibles por cubrir. La principal búsqueda está centrada en un marcador central zurdo, una posición que no resulta sencilla de reforzar en el actual contexto del mercado. En ese sentido, surgió el nombre de Federico Rasmussen, aunque su intención de continuar en la Primera División aparece como un obstáculo para una eventual llegada al Sabalero.

Más allá de esa prioridad, en el club también se analiza la posibilidad de sumar un volante creativo y un atacante adicional. No se trata de necesidades urgentes, pero sí de variantes que Medrán considera importantes para fortalecer la competencia interna y ampliar las opciones tácticas. La idea general es completar un plantel de entre 14 y 15 incorporaciones.

Así, el cierre del mercado dependerá tanto de las oportunidades que se presenten como de los movimientos que se den en las próximas semanas. Colón ya cuenta con una base definida; ahora busca esas últimas piezas que le permitan potenciar el funcionamiento colectivo y llegar mejor preparado al inicio del torneo.