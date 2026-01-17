Nuevo mapa de subsidios eléctricos: Santo Tomé quedó en la “zona cálida”

El departamento La Capital quedó incluido dentro de la categoría de zona “cálida” en el nuevo esquema de subsidios eléctricos definido por el Gobierno nacional. La medida impacta en localidades como Santo Tomé, Santa Fe, Sauce Viejo y otras de la región, y eleva el tope de consumo subsidiado durante los meses de verano, aunque sin alcanzar el beneficio máximo previsto para las zonas “muy cálidas”.

La disposición fue oficializada este viernes por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 13/26, que creó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y dejó sin efecto el anterior sistema RASE.

Según el nuevo mapa bioambiental elaborado en base a la norma IRAM 11603 y estudios técnicos de Cammesa, La Capital fue clasificado como zona cálida. Esto habilita un bloque diferencial de consumo eléctrico con subsidio estatal durante diciembre, enero y febrero.

En concreto, los hogares del departamento La Capital, incluido Santo Tomé, contarán con un tope subsidiado de hasta 370 kWh mensuales en el período estival. El límite es superior al general, pero inferior al que recibirán las regiones del norte provincial consideradas “muy cálidas”.

En contraste, departamentos como 9 de Julio, Vera y General Obligado accederán a un tope ampliado de 550 kWh mensuales, mientras que el sur santafesino quedó fuera de los beneficios adicionales por altas temperaturas.

Desde el Gobierno nacional explicaron que el nuevo esquema busca aplicar un criterio de equidad territorial, reconociendo que en algunas zonas el uso intensivo de electricidad para refrigeración es inevitable. A diferencia del sistema anterior, el SEF elimina la segmentación por ingresos y distingue únicamente entre usuarios con y sin subsidio.

Fuera del verano, el régimen establece topes de consumo subsidiado de 300 kWh mensuales en invierno y de 150 kWh en los meses intermedios.

De este modo, el departamento La Capital queda en una situación intermedia dentro del nuevo mapa energético nacional: con un reconocimiento parcial por las altas temperaturas, que implica un alivio en la factura durante el verano, pero sin acceder al máximo nivel de subsidio.

