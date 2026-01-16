Se incendió un auto en plena calle y provocó daños en una vivienda lindera

Un automóvil ardió en llamas y quedó destruido en plena calle. El hecho ocurrió este viernes por la madrugada, alrededor de las 5 horas, en Centenario al 1100.

El vehículo afectado es un Citroen Picasso que se encontraba estacionado en la vía pública. Producto del fuego, sufrió severos daños tanto en su interior como en la carrocería.

El siniestro demandó la intervención de los bomberos, que debieron trabajar arduamente para sofocar el incendio. Según trascendió, se habría iniciado por un desperfecto eléctrico, de acuerdo a lo relatado por el propietario del coche.

Si bien no se registraron personas heridas, la magnitud de las llamas provocó daños a una vivienda lindera. Es que las llamas se extendieron hacia la vereda contigua, encendieron un árbol y hasta afectaron paredes y la persiana de una ventana de la casa en cuestión.

Una vecina del lugar relató que se escuchó una discusión y una especie de explosiones y eso fue lo que la alertó sobre lo sucedido. En declaraciones al medio Aire de Santa Fe planteó dudas acerca del accionar del propietario del auto, ya que a su entender tardó demasiado para dar aviso a lo bomberos.

En tanto, dueño del vehículo -un hombre de 56 años- aseguró que su primera reacción fue intentar apagar el fuego con un extintor, pero al ver que no podía controlarlo decidió alertar al servicio de emergencia.



