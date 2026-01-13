FESTRAM acató la conciliación obligatoria y levantó el paro previsto para esta semana

El paro de actividades municipales anunciado para esta semana quedó sin efecto tras una audiencia de conciliación realizada en la Dirección Regional Santa Fe del Ministerio de Trabajo de la Provincia. La suspensión de la medida de fuerza fue confirmada este martes por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) a través de un comunicado, en el que también se anunció que la negociación se retomará el próximo 21 de enero.

Según explicó la entidad mencionada, la audiencia no concluyó con un acuerdo entre las partes, ya que persisten diferencias en torno a la evolución de los salarios municipales frente a la inflación durante 2025. Incluso, desde el sector sindical señalaron que no comparten “la postura de los intendentes, alineada con la del gobierno provincial, que sostiene que no existió una pérdida del poder adquisitivo”.

Sin embargo, desde FESTRAM ratificaron el acatamiento a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, la cual establece la suspensión de acciones que profundicen el conflicto. En ese marco, se dejó sin efecto el paro previsto para este jueves y viernes; al tiempo que los municipios no podrán aplicar sanciones ni medidas que afecten a los trabajadores y trabajadoras por acciones realizadas previamente.

En cuanto a la continuidad de las negociaciones, la entidad gremial indicó que se acordó pasar a un cuarto intermedio y retomar el diálogo el próximo miércoles 21 de enero, en un nuevo intento por destrabar el conflicto salarial.