Caos y malestar en la Ruta 11 por los nuevos semáforos en el Parque Industrial

Lo que debía ser una solución vial para ordenar el tránsito en la Ruta Nacional N° 11 terminó provocando un caos generalizado en los accesos al Parque Industrial y al Aeropuerto de Sauce Viejo. Durante el fin desemana hubo filas interminables de vehículos y un tránsito desbordado afectaron principalmente a quienes se dirigían hacia nuestra ciudad y Santa Fe.

La nueva semaforización, implementada con el objetivo de regular el ingreso y egreso al predio industrial y a la aerostación, derivó en demoras de casi una hora en algunos tramos, especialmente en horarios pico. El malestar de los conductores no tardó en expresarse, reflejando la frustración por la falta de planificación.

Uno de los testimonios recibidos resume la situación: "50 minutos a reloj esperando desde Santa Fe Rugby hasta pasar el aeropuerto", relató un automovilista. Otros usuarios denunciaron una ausencia total de control en la zona y la circulación de vehículos por la banquina, en intentos desesperados por evitar el embotellamiento: "Un desastre, ni hablar de los que tomaban por la banquina. Pésimo", señaló otro mensaje.

La preocupación crece ante lo que pueda suceder en las próximas semanas, con el inicio del ciclo lectivo. "No quiero ni pensar el caos que va a ser en época escolar. Claramente van a tener que reveer la organización en horarios pico porque esto es inviable", expresó una vecina que circula a diario por la zona.

Más allá del tiempo perdido, la situación generó riesgos concretos de accidentes, ya que varios conductores se vieron obligados a realizar maniobras peligrosas e indebidas para avanzar, tanto en motos como en autos.

Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial respecto de posibles modificaciones en la coordinación de los semáforos o la implementación de medidas de ordenamiento vial. La demanda de los usuarios es clara: rever con urgencia el funcionamiento del sistema, antes de que la situación se agrave aún más.