Robaron una moto en Hilario Sabroso y Obispo Gelabert

Dos delincuentes armados robaron una moto y se dieron a la fuga. El hecho ocurrió en Hilario Sabroso y Obispo Gelabert y, hasta el momento, no dejó personas detenidas.

Según se conoció, la víctima es un hombre de 31 años, quien denunció que mientras circulaba por la zona antes mencionada, otra moto se le puso a la par y uno de los ocupantes lo amenazó con un arma de fuego para obligarlo a detener su marcha.

Una vez que cumplieron su cometido, le sustrajeron el rodado y se escaparon con paradero desconocido. El vehículo robado es una moto 110 cc. de color rojo, tal como se dio a conocer.