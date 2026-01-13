Martes 13 de enero de 2026

Policiales — 13.01.2026 —

Robaron una moto en Hilario Sabroso y Obispo Gelabert

La víctima fue un hombre de 31 años, quien denunció que otra moto se le puso a la par mientras circulaba y uno de los ocupantes lo amenazó con un arma de fuego.

Un nuevo hecho policial en la ciudad, esta vez tuvo como víctima al conductor de una moto.

Por: santotoméaldía

Dos delincuentes armados robaron una moto y se dieron a la fuga. El hecho ocurrió en Hilario Sabroso y Obispo Gelabert y, hasta el momento, no dejó personas detenidas.

Según se conoció, la víctima es un hombre de 31 años, quien denunció que mientras circulaba por la zona antes mencionada, otra moto se le puso a la par y uno de los ocupantes lo amenazó con un arma de fuego para obligarlo a detener su marcha.

Una vez que cumplieron su cometido, le sustrajeron el rodado y se escaparon con paradero desconocido. El vehículo robado es una moto 110 cc. de color rojo, tal como se dio a conocer.

