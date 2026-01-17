El nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé ya alcanza el 30% de avance

La construcción del nuevo puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé continúa avanzando y, según el último reporte oficial difundido por el Gobierno provincial, la obra ya alcanzó un 30 % de ejecución. El dato se desprende del seguimiento mensual que realiza la cartera de Obras Públicas, que en diciembre pasado había informado un 25 % de avance con el inicio del montaje de vigas longitudinales.

De acuerdo al informe actual, ya se completaron 31 de las 42 pilas previstas en el proyecto. Cada una de estas estructuras está compuesta por tres pilotes, tres columnas y un cabezal, elementos fundamentales para sostener el tablero del puente.

En cuanto al detalle de los trabajos realizados, se informó que se finalizaron 123 de los 136 pilotes y 107 de las 136 columnas, lo que representa un progreso significativo respecto de los datos oficiales difundidos a comienzos de diciembre. También se completaron 31 de los 42 cabezales proyectados.

Estos avances se dan en paralelo con la colocación de las vigas longitudinales, una etapa que comenzó en diciembre y que fue definida por las autoridades como un “hito” dentro de la obra. En ese marco, ya se produjeron las primeras 56 vigas, fabricadas en la provincia de San Luis.

Según lo anunciado en el reporte, a fines de enero comenzará la producción de vigas en la provincia de Santa Fe, lo que permitirá sostener el ritmo de trabajo en los próximos meses y avanzar en el montaje de nuevos tramos del puente.

A fin de mes se pondrá en marcha la producción de vigas longitudinales en Santa Fe. (Foto: GSF)

En paralelo se puso en marcha la colocación de prelosas fabricadas y ya se completó el primer “vano”. Estas sirven como plataformas sobre las que luego se construirá la losa definitiva del nuevo puente.

En lo que respecta a la cabecera de nuestra ciudad, se informó que el estribo ya cuenta con todos los pilotes y que próximamente comenzará la realización de las columnas correspondientes.

Mientras tanto, el estribo opuesto lleva un 75% de construcción. Según se indicó, se trabaja en el realizado del terraplén y -a la par- tareas conjuntas con la EPE para las cuestiones vinculadas con el montaje eléctrico del viaducto.

La obra, que se ejecuta con una inversión provincial y un plazo estimado de 24 meses, es considerada estratégica para mejorar la conectividad entre ambas ciudades y continúa desarrollándose dentro de los plazos previstos.