Dos detenidos en allanamientos por venta de droga en el sur de la ciudad

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó una serie de allanamientos en el extremo sur de nuestra ciudad, en el marco de una causa vinculada al microtráfico de drogas. Los procedimientos formaron parte de una investigación que incluyó operativos simultáneos en esta ciudad y en Laguna Paiva, con intervención del fiscal Roberto Apullan.

En Santo Tomé, los allanamientos se concretaron en viviendas ubicadas en Tomás Lubary al 2500, Tomás Lubary al 2000 y en la intersección de Tomás Lubary y Córdoba. Como resultado de los operativos, dos hombres de 32 años, ambos domiciliados en la ciudad, fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Según se informó oficialmente, los sujetos fueron identificados por sus iniciales como R. C. M. y R. B. D., ya que las autoridades no dieron a conocer sus identidades completas. Ambos quedaron involucrados en una causa por presunta tenencia de material estupefaciente con fines de comercialización y por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. Además, durante los procedimientos se identificó a un hombre de 46 años, V. M. G., en el marco de una investigación por tenencia indebida de arma de fuego.

Durante los allanamientos, el personal policial secuestró cocaína fraccionada para la venta, marihuana, balanzas digitales con vestigios de estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares, armas de fuego y municiones de distintos calibres.

La investigación se originó a partir de tareas de análisis criminal desarrolladas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y se encuadra en el Plan de Persecución Penal del Ministerio Público de la Acusación. En el marco de la misma causa, también se realizaron procedimientos en la ciudad de Laguna Paiva.

Por disposición del fiscal interviniente, los dos hombres aprehendidos permanecen a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales.