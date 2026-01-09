Confirmaron la fecha de la 48ª Maratón Santa Fe–Coronda: se correrá el 1 de febrero

La Maratón Santa Fe–Coronda confirmó oficialmente la fecha de su 48ª edición, que se disputará el domingo 1 de febrero. El anuncio marca la continuidad del camino organizativo de una de las competencias de natación en aguas abiertas más emblemáticas del país y del mundo.

La prueba volverá a reunir a nadadores de elite de distintas nacionalidades, además de convocar a una multitud de espectadores y visitantes que acompañan el recorrido a lo largo de todo su trayecto.

Según se informó, en las próximas semanas se brindarán precisiones sobre el cronograma completo, los atletas participantes y los aspectos operativos del evento. Toda esa información será presentada oficialmente en una conferencia de prensa.

En la última edición, correspondiente a 2025, el italiano Alessio Occhipinti se quedó con el triunfo tras completar los 57 kilómetros de recorrido en un tiempo de 8 horas y 43 minutos. El segundo lugar fue para el ecuatoriano David Farinango, con 8h 56m, mientras que el sanjavierino Martín Carrizo logró un destacado tercer puesto, firmando su mejor actuación en la tradicional competencia conocida como “la más linda del mundo”.

Entre las mujeres, la vencedora fue la barilochense Mayte Puca, quien registró un tiempo de 9h 15m y alcanzó además un histórico sexto lugar en la clasificación general. La santafesina Romina Wimwilkelried finalizó segunda con 9h 28m, y el tercer puesto del podio femenino quedó en manos de la australiana Madysin Armstrong, con 9h 33m.

