Dakar 2026: Cómo fue la quinta etapa para los argentinos

El Rally Dakar 2026 volvió a tener bandera argentina en lo más alto. Luciano Benavides logró este jueves su primer triunfo de etapa en la categoría Motos, al imponerse en el exigente tramo maratón entre AlUla y Hail, correspondiente a la quinta jornada de competencia.

El piloto salteño, a bordo de una KTM, completó los 356 kilómetros cronometrados con autoridad y aventajó por 3 minutos y 51 segundos al chileno Ignacio Cornejo. La victoria no solo significó su bautismo triunfal en esta edición, sino que además tuvo un valor simbólico: se dio exactamente 20 años después del triunfo de su hermano Kevin en Hail, quien actualmente compite en la categoría Challenger T3.

El resultado también le permitió a Benavides recortar distancias en la clasificación general, donde ahora se ubica a menos de seis minutos del liderazgo en Motos, manteniéndose plenamente en la pelea.

En la categoría Autos, la etapa dejó un susto para el argentino Eduardo Blanco, quien volcó el Santana que comparte con el español Jesús Calleja tras un fuerte impacto al aterrizar de una duna. Afortunadamente, ambos tripulantes resultaron ilesos y pudieron continuar sin consecuencias físicas.

La actuación argentina volvió a destacarse en SSV T4, donde Manuel Andújar, junto a Lisandro Sisterna, finalizó séptimo en la etapa y se mantiene dentro del Top 10 de la general. También fue positiva la jornada para Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, cuartos en el tramo del día y ahora undécimos en la clasificación acumulada.

En Challenger, el navegante Bruno Jacomy celebró una nueva victoria junto al chileno Lucas del Río. La dupla se impuso por 24 segundos sobre el español Pau Navarro y escaló hasta el cuarto puesto de la general. Además, David Zille y Sebastián Cesana terminaron cuartos, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini fueron quintos, mientras que Kevin Benavides y Luciano Sisterna finalizaron décimos. Pablo Copetti, en tanto, culminó 23°.

Por último, en la división Dakar Future Mission 1000, Benjamín Pascual finalizó cuarto con la Segway eléctrica, resultado que lo hizo caer al segundo lugar de la general, ahora liderada por el equipo español integrado por Juvanteny, Criado y Ribas.



