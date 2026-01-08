Matías Mansilla llegó a Santa Fe para ser jugador de Unión

Unión empezó a resolver un punto sensible del armado para la temporada que se viene: el arco. En ese marco, Matías Mansilla ya está en Santa Fe para convertirse oficialmente en refuerzo, tras arribar para cumplir con la revisión médica y sellar su vínculo con la institución.

La llegada del arquero se da luego de varios días de negociaciones y alternativas que no prosperaron, entre ellas la continuidad de Matías Tagliamonte. Ante ese escenario, la dirigencia tatengue avanzó con la opción Mansilla, futbolista que pertenece a Estudiantes y que tuvo continuidad recientemente en Central Córdoba, una condición clave para cubrir un puesto estratégico.

El plan es que Mansilla se sume de inmediato a los trabajos en el predio y sea parte del grupo que viajará a Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata, donde Unión afrontará sus primeras pruebas futbolísticas del año bajo la conducción de Leonardo Madelón.

Con el arco encaminado, el cuerpo técnico gana tranquilidad en una zona determinante, mientras el club continúa ajustando piezas en un mercado que avanza con tiempos ajustados y decisiones que empiezan a marcar el rumbo del nuevo Unión.

