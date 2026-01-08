Colón practicó fútbol: las primeras formaciones de Medrán

Colón continúa con su preparación de cara a la temporada 2026 y este jueves tuvo su primer ensayo futbolístico con minutos de juego en el Predio 4 de Junio. El entrenador Ezequiel Medrán dispuso un trabajo formal entre dos equipos, en una práctica que contó con la participación de todas las incorporaciones que hasta el momento se sumaron a la pretemporada.

La noticia saliente fue la presencia de Federico Lértora en el equipo alternativo. El mediocampista central realizó su primer entrenamiento de fútbol junto al plantel, luego de un largo período sin actividad oficial tras su paso por el fútbol mexicano.

Con apenas una semana de trabajos y a un mes del debut ante Deportivo Madryn, Medrán comenzó a darle rodaje a un plantel profundamente renovado, con la intención de empezar a definir nombres y funciones dentro de su idea de juego.

En el equipo principal aparecieron siete refuerzos: el arquero Matías Budiño, los defensores Emanuel Beltrán y Pierre Barrios, los volantes Ignacio Antonio y Matías Muñoz, y los delanteros Julián Marcioni y Matías Godoy. A ellos se sumaron Nicolás Thaller, Facundo Castet, Ignacio Lago y Facundo Castro, jugadores que continúan del plantel anterior.

El equipo alternativo incluyó a las otras tres incorporaciones: Leandro Allende, Lucas Cano y el propio Lértora. También participaron futbolistas con experiencia y varios juveniles que ya tuvieron minutos en Primera durante la última temporada.

Otro punto a destacar fue la presencia de Nahuel Curcio por la banda derecha del mediocampo. El jugador regresó de su préstamo en San Telmo y busca ganarse un lugar de cara al inicio del torneo.

Con cuatro semanas de preparación por delante y una serie de amistosos programados, Medrán empieza a armar el Colón que debutará oficialmente el 8 de febrero en la Primera Nacional.