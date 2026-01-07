Fuerte respaldo de Alpine a Colapinto: “Va camino a ser más rápido que Gasly”

Steve Nielsen, jefe de Alpine, respaldó el proceso de Franco Colapinto de cara a la próxima temporada de Fórmula 1 y se mostró confiado en su crecimiento deportivo. El directivo aseguró que el piloto argentino “está en camino a ser más rápido que Pierre Gasly”, en un contexto marcado por las dificultades técnicas del equipo.

En declaraciones a Motorsport, Nielsen remarcó que Colapinto atraviesa un proceso lógico para un piloto joven que afrontará su primera temporada completa como titular. “Hemos visto a otros pilotos jóvenes pasar por momentos buenos y difíciles; él está en ese camino”, explicó.

El responsable de Alpine también fue autocrítico con el rendimiento del auto y sostuvo que el problema principal fue el monoplaza. “Creo que ambos pilotos que tenemos ahora son mejores que el auto”, afirmó, y señaló que el objetivo a futuro será contar con un coche más competitivo que permita a los dos sumar puntos con regularidad.

