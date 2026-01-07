Del Blanco, categórico sobre su futuro: “pienso en Unión”

Luego de la práctica abierta realizada en el predio, Mateo Del Blanco tomó la palabra y dejó varias definiciones sobre el presente de Unión, en plena pretemporada y con el inicio del torneo cada vez más cerca.

El volante destacó la exigencia de los primeros días de trabajo y se mostró conforme con el rumbo que tomó el grupo. “Está siendo una pretemporada bastante intensa. Vamos cinco días recién, pero creo que de esta manera vamos a llegar muy bien al comienzo del torneo”, expresó.

Consultado sobre los habituales rumores del mercado de pases, Del Blanco fue claro y llevó tranquilidad al mundo rojiblanco. “Se habló bastante de varios clubes, pero yo estoy con la cabeza acá en Unión”, afirmó, y aclaró que cualquier posibilidad de transferencia no depende de él: “El tema de ofertas y sondeos lo manejan mi representante y el club. Yo trato de enfocarme en entrenar y en el día a día, pienso en Unión”.

En ese marco, también se refirió al contexto general del fútbol argentino y al movimiento del mercado. “Creo que está siendo un mercado de pases bastante lento. Todos los clubes están pasando por una situación económica difícil”, analizó. Sobre cómo vive esa espera, reconoció: “Yo la manejo bastante bien. Capaz mi familia es un poco más ansiosa, pero hay que esperar y ver qué pasa en el futuro”.

Más allá de cualquier escenario, el mediocampista remarcó su fuerte vínculo con la institución. “Unión es el club que me dio todo, que me formó como profesional. Yo acá, hasta el último momento, voy a dejar todo”, aseguró.

Por último, Del Blanco hizo una autocrítica del rendimiento del equipo en la última temporada y dejó en claro que hay margen para crecer. “Siempre hay cosas para mejorar. Con trabajo y humildad se puede llegar lejos”, señaló, y agregó: “El torneo pasado fuimos bastante regulares, pero nos quedó la sensación de que como locales pudimos haber dado un poco más”.

