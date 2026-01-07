Federico Lértora volvió a Colón: “Llego con mucha ilusión”

Federico Lértora ya está en Santa Fe y comenzó su segunda etapa como jugador de Colón. El mediocampista, que llega desde el fútbol mexicano, expresó su entusiasmo por regresar al club y remarcó que la decisión estuvo atravesada tanto por lo deportivo como por lo emocional.

“Es un placer y un gusto volver a estar acá, con mucha ilusión”, señaló Lértora en sus primeras declaraciones. El volante reconoció que manejaba otras alternativas, en el país y en el exterior, pero explicó que el proyecto del Sabalero fue determinante. “Tenía ganas de volver al país y me sedujo mucho lo que se planea para el futuro. Lo sentí como un desafío importante para mi carrera”, afirmó.

En ese sentido, destacó la identidad del club y el objetivo por delante. “Colón es un equipo de Primera con historia y merece estar en otro lugar. Vamos a hacer todo lo posible para conseguir eso”, aseguró, en referencia al desafío de la Primera Nacional.

Lértora también subrayó el peso de lo sentimental en su regreso. “Desde que me fui hasta hoy, la gente siempre me expresó su cariño. Para mí y para mi familia eso es muy importante y jugó mucho a la hora de decidir”, reconoció.

Respecto a su condición física, el mediocampista llevó tranquilidad pese a no haber tenido continuidad en los últimos meses. “Estoy bien, me mantuve entrenando y cuidándome. Tengo muchas ganas de volver a jugar y de ponerme a entrenar con el grupo”, afirmó.

Finalmente, se refirió al momento del club y a la exigencia de la categoría. “Es un torneo bravo y competitivo. La historia de Colón manda otra cosa, pero hay que tener humildad, trabajar y volver a construir para poner al club donde merece estar”, cerró, dejando un mensaje de compromiso para el hincha sabalero.



