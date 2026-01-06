El futuro de “Nacho” Lago, ¿tema de preocupación en Colón? 

La situación de Ignacio Lago comienza a ocupar un lugar en la agenda interna de Colón. El futbolista, cuyo contrato finaliza en diciembre de 2026, atraviesa un momento de definiciones luego de que su representante no aceptara avanzar en una extensión bajo las condiciones planteadas por la dirigencia.

Trascendió que tras la compra del pase, Lago solicitó una mejora salarial, un pedido considerado lógico dentro del mercado luego de comprar su pase. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron y por el momento no hubo nuevas reuniones formales, ya que el club estuvo enfocado en terminar de completar el plantel para la próxima temporada.

En los próximos días se espera que se realice un encuentro entre dirigentes, el jugador y su representante para intentar acercar posiciones. En Colón hay optimismo para alcanzar un acuerdo, aunque también quedó claro que si no se logra un acuerdo, se pone en duda su futuro, incluso puede ser apartado del plantel profesional.

Un dato que genera cautela en el club es que el representante de Lago es el mismo que el de Poblete, con quien la institución ya tuvo una experiencia negativa en negociaciones anteriores.