Unión ya conoce día y horario para su estreno en el Torneo Apertura 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este lunes la programación oficial de las fechas 1 a la 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, y de esta manera Unión ya tiene definida su agenda de partidos para el inicio de la temporada.

El equipo rojiblanco comenzará su camino en el certamen jugando en condición de local frente a Platense, el jueves 22 de enero a las 20 horas, en el estadio 15 de Abril. A partir de allí, el Tatengue afrontará un exigente calendario que se extenderá hasta el 21 de marzo.

Durante las primeras doce jornadas, Unión alternará partidos como local y visitante, con compromisos destacados ante San Lorenzo, Talleres, Independiente y Boca, además de varios viajes al interior y al Área Metropolitana de Buenos Aires.

El calendario de Unión en las primeras 12 fechas

Fecha 1: vs. Platense (Local) – Jueves 22 de enero, 20.00

vs. Platense (Local) – Jueves 22 de enero, 20.00 Fecha 2: vs. Lanús (Visitante) – Jueves 29 de enero, 19.15

vs. Lanús (Visitante) – Jueves 29 de enero, 19.15 Fecha 3: vs. Gimnasia de Mendoza (Local) – Lunes 2 de febrero, 22.00

vs. Gimnasia de Mendoza (Local) – Lunes 2 de febrero, 22.00 Fecha 4: vs. Central Córdoba (Visitante) – Viernes 6 de febrero, 21.00

vs. Central Córdoba (Visitante) – Viernes 6 de febrero, 21.00 Fecha 5: vs. San Lorenzo (Local) – Viernes 13 de febrero, 22.15

vs. San Lorenzo (Local) – Viernes 13 de febrero, 22.15 Fecha 6: vs. Aldosivi (Local) – Domingo 22 de febrero, 21.00

vs. Aldosivi (Local) – Domingo 22 de febrero, 21.00 Fecha 7: vs. Sarmiento (Visitante) – Jueves 26 de febrero, 17.15

vs. Sarmiento (Visitante) – Jueves 26 de febrero, 17.15 Fecha 8: vs. Instituto (Visitante) – Domingo 1 de marzo, 21.30

vs. Instituto (Visitante) – Domingo 1 de marzo, 21.30 Fecha 9: vs. Talleres (Local) – Viernes 6 de marzo, 22.00

vs. Talleres (Local) – Viernes 6 de marzo, 22.00 Fecha 10: vs. Independiente (Visitante) – Martes 10 de marzo, 19.45

vs. Independiente (Visitante) – Martes 10 de marzo, 19.45 Fecha 11: vs. Boca (Local) – Domingo 15 de marzo, 22.00

vs. Boca (Local) – Domingo 15 de marzo, 22.00 Fecha 12: vs. Defensa y Justicia (Visitante) – Sábado 21 de marzo, 17.45

Por el momento, resta que la AFA confirme la programación de los encuentros ante Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata, Newell’s Old Boys y Vélez Sarsfield, correspondientes a las fechas restantes del certamen.