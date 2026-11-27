Por Santotomealdía

Un importante operativo policial se desarrolla este viernes por la noche en una óptica ubicada sobre avenida Luján al 2100, en la zona de las Cinco Esquinas de Santo Tomé, donde un hombre mantiene retenido al propietario del comercio, de 72 años, en un episodio que fue informado inicialmente como una presunta toma de rehenes.

De acuerdo con la información policial, el hombre se encuentra dentro del local y tendría en su poder un bidón de nafta y un encendedor, lo que genera preocupación por el riesgo que representa la situación.

En el lugar trabaja personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), que mantiene un diálogo con el involucrado a través de un equipo de mediación, con el objetivo de alcanzar una resolución pacífica. También se encuentra presente una dotación de Bomberos Zapadores.

Como parte del operativo, efectivos del Comando Radioeléctrico dispusieron un corte de tránsito sobre avenida Luján, entre 7 de Marzo y 9 de Julio, y establecieron un perímetro de seguridad en el sector.

El procedimiento continúa en desarrollo y se aguardan novedades oficiales sobre la evolución de la situación.