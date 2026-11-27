Por Santotomealdía



A partir del lunes 4 de enero de 2027, los automóviles particulares no podrán circular por el puente Carretero durante aproximadamente 30 días, debido a los trabajos de hormigonado que se realizarán en ambos extremos de la estructura, en el marco de la construcción del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe. La medida obligará a los automovilistas a utilizar el Acceso Norte y la autopista como recorrido alternativo.

La novedad fue anunciada este jueves por el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, en una entrevista con Radio Nova. El funcionario aclaró que la restricción no implicará un cierre total del puente, ya que se mantendrá habilitado un carril para la circulación de motocicletas, colectivos del transporte urbano de pasajeros y vehículos de emergencia, como ambulancias, bomberos y móviles de las fuerzas de seguridad.

“A partir del 4 de enero se corta el puente Carretero. No completo, no las dos manos, sino que se va a cortar una de las calzadas”, explicó Seghezzo, quien hizo especial hincapié en que los automóviles particulares no estarán autorizados a circular. “Autos particulares tienen que dar, lamentablemente, la misma vuelta que antes se daba cuando se rompió el Carretero, por la autopista”, señaló el funcionario.

Los motivos de la restricción

La medida responde a la necesidad de ejecutar las conexiones viales entre el puente existente y el nuevo viaducto, tanto en nuestra ciudad como en Santa Fe. “Tenemos que hormigonar la unión de los dos puentes con las nuevas calzadas”, explicó Seghezzo.

Los trabajos se realizarán por etapas, interviniendo primero una calzada y respetando los tiempos de fraguado del hormigón para luego avanzar sobre la otra. De esta manera, se podrá mantener la circulación restringida durante la ejecución de las tareas.

Cabe aclarar que estos trabajos no están relacionados con las reparaciones preventivas pendientes en la estructura del puente Carretero, sino que forman parte de las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos.

El administrador de Vialidad Provincial explicó que la decisión de comenzar los trabajos el 4 de enero responde a la intención de reducir el impacto de las restricciones sobre la circulación entre ambas ciudades. “Ya pasaron las fiestas, ya estamos en vacaciones, mucha gente de licencia, baja toda la actividad comercial normalmente”, indicó Seghezzo. En ese sentido, el funcionario sostuvo que “nos pareció que era el mejor momento donde vamos a molestar menos”.