Por Santotomealdía



Un pastor de una iglesia evangélica fue condenado a 11 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija durante casi ocho años, desde que la niña cursaba la escuela primaria hasta su adolescencia. El hombre tiene 49 años y sus iniciales son AAR. Su nombre y apellido no fueron difundidos por el Ministerio Público de la Acusación para evitar la revictimización de su hija. Los delitos fueron cometidos en distintos domicilios de nuestra ciudad, Santa Fe, Josefina y San Francisco, en la provincia de Córdoba.

Uno de los aspectos más graves del caso fue revelado por la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA durante el juicio oral. El condenado amenazaba a su hija con matarla si contaba lo que sucedía y utilizaba su condición de pastor evangélico y su reputación para intimidarla. La joven realizó la denuncia después de cumplir 18 años, acompañada por sus cuatro hermanas, quienes también dieron cuenta de la violencia física constante que su padre ejercía contra el grupo familiar.

Las amenazas y su condición de pastor evangélico

Al brindar detalles sobre las circunstancias en las que se produjeron los abusos, Moser Ferro explicó que “el condenado solía amenazar a la víctima con matarla si alguien se enteraba de los abusos”. La representante del MPA agregó un dato particularmente significativo para comprender el contexto de intimidación al que estaba sometida la víctima: “Le decía que si ella contaba algo no le iban a creer porque él era pastor de una iglesia evangélica y tenía una buena reputación”.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal, el hombre apelaba a su reconocimiento social y religioso para intentar convencer a su hija de que nadie daría crédito a su testimonio.

Casi ocho años de abusos

La investigación permitió acreditar que los delitos se cometieron de manera reiterada durante un período de casi ocho años, en diferentes viviendas en las que el hombre convivió con su hija. “El condenado vulneró la integridad sexual de su hija en reiteradas oportunidades entre diciembre de 2015 y octubre de 2023”, afirmó Moser Ferro, quien puntualizó que “los ilícitos fueron desde la época en la que la víctima transitaba la escolaridad primaria hasta su adolescencia”.

La fiscal precisó que los abusos tuvieron lugar en domicilios de nuestra ciudad, Santa Fe y Josefina, en territorio santafesino, y también en la ciudad cordobesa de San Francisco.

Asimismo, la funcionaria judicial manifestó que “por el contexto y las características de las prácticas a las que el hombre sometía a su hija, lo sucedido tuvo entidad suficiente para alterar el libre y progresivo desarrollo sexual de ella”.

La denuncia y el acompañamiento de sus cuatro hermanas

Otro de los aspectos relevantes del caso es la forma en que se inició la investigación penal y el contexto de violencia familiar que quedó expuesto a partir de la denuncia. “Tras cumplir 18 años, la víctima se acercó a una dependencia policial ubicada en la ciudad de Santa Fe y realizó la denuncia correspondiente”, relató Moser Ferro.

La joven no se presentó sola ante las autoridades policiales. Sus cuatro hermanas la acompañaron y aportaron información sobre las situaciones de violencia que se vivían dentro de la familia. “La acompañaron sus cuatro hermanas, quienes refirieron que su padre ejercía violencia física constante en perjuicio del grupo familiar”, detalló la fiscal.

Tal como informó Santotomealdía el domingo, la jueza Celeste Minniti condenó al pastor evangélico a 11 años de prisión, tras un juicio oral desarrollado en los tribunales de la capital provincial. El hombre fue considerado autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia, y corrupción de menores.

Tras conocerse el veredicto, Moser Ferro valoró que se hayan considerado acreditados los delitos y que el acusado haya sido condenado por las calificaciones penales solicitadas por la Fiscalía. No obstante, anticipó que “analizaremos los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir”.

El Ministerio Público de la Acusación únicamente informó la edad y las iniciales del condenado, sin proporcionar su nombre y apellido, con el propósito de preservar la identidad de su hija y evitar su revictimización.