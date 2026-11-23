Por Santotomealdía



El río Salado continúa en descenso en nuestra ciudad y este lunes 23 de noviembre registró una altura de 5,83 metros, según los datos difundidos por el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (FICH-UNL). El nivel bajó tres centímetros respecto del domingo y acumula una disminución de cinco centímetros en los últimos dos días.

A pesar de esta tendencia descendente, el Salado permanece 1,13 metros por encima del nivel de alerta técnica, establecido en 4,70 metros para nuestra ciudad. La medición anterior había sido de 5,86 metros el domingo, mientras que el sábado se habían registrado 5,88 metros.

Los datos correspondientes a este lunes muestran que las ocho estaciones de monitoreo de la cuenca registraron descensos respecto de la jornada anterior, con variaciones de entre uno y cuatro centímetros. Esta situación se observa tanto en el cauce principal del Salado como en los cursos de agua incluidos en el relevamiento.

Entre las estaciones ubicadas aguas arriba, Recreo registró una altura de 2,91 metros, con una baja de cuatro centímetros, mientras que San Justo se ubicó en 5,33 metros, también con un descenso de cuatro centímetros. En Emilia, el nivel fue de 1,58 metros, tres centímetros menos que el domingo.

Por su parte, Tostado marcó 3,68 metros, con una disminución de un centímetro; Paso de las Piedras registró 3,00 metros, cuatro centímetros menos; Calchaquí se ubicó en 2,11 metros, con una baja de dos centímetros; y el arroyo Cululú presentó una altura de 0,36 metros, también dos centímetros por debajo del registro anterior.

Las mediciones corresponden a las 0 horas de este lunes 23 de noviembre y forman parte de la Red del Sistema de Alerta de la cuenca del río Salado. Aunque los registros muestran una bajante generalizada, en nuestra ciudad el nivel del río sigue por encima del umbral de alerta técnica, por lo que su evolución continúa bajo seguimiento.