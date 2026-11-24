Por Santotomealdía



En el marco de la crecida del río Salado y el riesgo de inundaciones en distintos sectores de nuestra ciudad, el Concejo Municipal aprobó este martes un proyecto de comunicación que solicita al Ejecutivo información sobre los centros de evacuación y los protocolos de asistencia ante una eventual emergencia.

La iniciativa, presentada por los concejales Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa María Escandell, fue aprobada sobre tablas. Además del pedido de informes, los ediles reclamaron que la Municipalidad difunda públicamente la ubicación de los centros de evacuación, los teléfonos de contacto para solicitar asistencia y las recomendaciones para las familias que residen en zonas vulnerables.

Entre los fundamentos del proyecto, los concejales señalaron que han surgido manifestaciones respecto de la existencia o puesta en funcionamiento de centros de evacuados en distintos puntos de la ciudad, sin que hasta el momento se cuente con información pública suficiente y precisa sobre sus características.

“En contextos de emergencia, la comunicación institucional debe ser clara, oportuna, accesible y permanente”, expresaron los autores de la iniciativa, al advertir que la falta de información puede generar incertidumbre, desorganización y dificultades para acceder a los dispositivos de asistencia.

Qué información solicita el Concejo

El proyecto de comunicación solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que informe si existen centros de evacuación o alojamiento transitorio habilitados o previstos en nuestra ciudad, detallando su ubicación, estado de funcionamiento, capacidad de recepción y servicios disponibles.

Asimismo, los ediles pidieron conocer si actualmente existen personas o familias evacuadas como consecuencia de la crecida del río y, en caso afirmativo, cuántas son, de qué sectores provienen y qué tipo de acompañamiento están recibiendo.

El pedido también comprende información sobre la asistencia alimentaria, sanitaria y social, la provisión de elementos de primera necesidad y las áreas municipales y organismos provinciales que intervienen en los operativos.

Los concejales solicitaron, además, que se detallen los protocolos de actuación y los mecanismos previstos para que las personas que residen en zonas críticas puedan solicitar asistencia y acceder a los dispositivos de evacuación.

Información pública para los vecinos

Otro de los aspectos centrales de la iniciativa es el pedido para que la Municipalidad, a través de sus canales oficiales de comunicación, difunda de manera clara, accesible y permanente la información necesaria para que los vecinos sepan cómo actuar ante una eventual inundación.

En particular, los concejales solicitaron que se den a conocer los teléfonos y canales de contacto para comunicar situaciones de riesgo, las recomendaciones ante una posible evacuación y los lugares habilitados para canalizar la colaboración solidaria de la comunidad.

Los autores del proyecto sostuvieron que garantizar el acceso a esta información constituye una responsabilidad del Estado frente a una situación que puede comprometer la integridad física, las condiciones de vida y el patrimonio de numerosas familias de nuestra ciudad.