El legislador santafesino, Paco Garibaldi, subrayó que el Presupuesto para el año próximo proyecta un ahorro corriente de $2,28 billones, con el que se prevé financiar alrededor del 93% de la inversión en obra pública provincial.

“Eso muestra la decisión de sostener la inversión con recursos propios, haciendolo con mucha responsabilidad”, y explicó que "en Argentina hay que poder sostener sus cuentas públicas, pero al mismo tiempo invertir y hacer las obras que se necesitan. Cada obra que se termina es un problema que se resuelve y una oportunidad que se abre para seguir creciendo. Además, genera empleo”.



Puentes, accesos y más conectividad para la región

Entre las obras que se destacan, se encuentra la realización de un nuevo puente ciclopeatonal sobre los pilares de la Laguna Setúbal. El futuro enlace conectará la Costanera Oeste con el Paseo de la Laguna. La iniciativa forma parte de la continuidad del Paseo de la Laguna y busca sumar un nuevo atractivo al corredor costero santafesino. Garibaldi remarcó: “La laguna es parte de nuestra identidad y de la relación que los santafesinos tenemos con el río. Esta obra va a poner en valor uno de los patrimonios naturales más importantes de la ciudad”.

Otra de las obras relevantes con presupuesto para el 2027, es la de la puesta en valor de Aristóbulo del Valle, proyecto trabajado conjuntamente entre el gobierno de la Provincia y la Municipalidad. Donde se contempla las tres etapas pendientes, incluida la extensión del paseo, las intervenciones necesarias para avanzar con el tratamiento del desagüe a cielo abierto y su continuidad hasta Monte Vera, con el entubamiento de tramos del conocidos como “zanjón de la muerte”, un desagüe pluvial a cielo abierto que atraviesa el sector y que está asociado a numerosos accidentes viales.

Un dato no menor, que el legislador destacó es que el Presupuesto Provincial 2027 incluye $20.000 millones para la finalización del nuevo puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé. Se trata de una obra que ya está en ejecución, con un costo total de $52.000 millones, y que responde a una demanda histórica de toda el área metropolitana.



“El nuevo puente tiene garantizados los recursos para terminarse. Es una obra largamente esperada, que va a mejorar la conexión entre las dos ciudades y la circulación de miles de personas todos los días. Para nosotros era una prioridad que estuviera en el presupuesto y que no quedara ninguna duda sobre su continuidad y eso es lo que dejó claro desde que la anunció el Gobernador Pullaro”, señaló Garibaldi. “Cada santafesino y cada santotomesino que cruza todos los días sabe lo que significa esta obra. Terminarla es cumplir con una deuda que la región arrastra hace años”, agregó.

Otra iniciativa de relevancia que se pone en marcha comprende obras en la Circunvalación y nuevos accesos a Santa Fe, con conexiones que permitirán mejorar la circulación y la vinculación de distintos sectores de la ciudad, como el nudo de la Circunvalación Oeste hacia calle Mendoza, que además permitiría crear un corredor sanitario más directo hacia hospitales públicos de la zona, como el Hospital de Niños y el Hospital Cullen.

Inversiones para la ciudad de Santa Fe y el Departamento La Capital

Entre las principales inversiones previstas para la capital provincial, Garibaldi destacó: