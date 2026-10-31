Realizaron 13 allanamientos por un intento de homicidio en nuestra ciudad: hay cuatro detenidos

Por Santotomealdía

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó 13 allanamientos en Santo Tomé, Santa Fe y Sauce Viejo en el marco de una investigación por un intento de homicidio ocurrido en barrio Villa Adelina Centro. Como resultado de los procedimientos, cuatro personas fueron detenidas y se secuestraron un arma de fuego, municiones, vainas servidas, celulares y otros elementos de interés para la causa.

La investigación se inició por un hecho ocurrido el 11 de octubre en calle Castelli al 4600, en Villa Adelina Centro. A partir de las tareas investigativas, la Fiscalía solicitó órdenes de allanamiento para domicilios de las tres localidades, que fueron ejecutadas por personal de distintas divisiones de la PDI, con la colaboración de grupos especiales.

Entre los detenidos hay tres hombres de 26, 24 y 28 años, imputados por homicidio en grado de tentativa. Una cuarta persona, de 37 años, también fue detenida y quedó vinculada a una causa por tenencia indebida de un arma de fuego de uso civil condicional.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron un revólver calibre .32 con seis municiones, otras diez municiones del mismo calibre, 19 vainas servidas calibre 9 milímetros, tres vainas calibre .380, seis cartuchos intactos calibre 9 milímetros y un proyectil deformado.

Además, incautaron cuatro teléfonos celulares, 21.700 pesos en efectivo, una cámara de videovigilancia con tarjeta de memoria y un motor de motocicleta Keller que tenía un pedido de secuestro vigente. Entre los elementos encontrados también había una escoba con un cuchillo de cocina atado en uno de sus extremos.

Por disposición del fiscal Gonzalo Iglesias, los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia.