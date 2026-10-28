Zamora, sobre las aplicaciones de viajes: "es algo que vino para quedarse y el Estado municipal tiene que regular"

Por Santotomealdía

La concejala Rosana Zamora defendió la necesidad de regular el funcionamiento de las aplicaciones de viajes y, al mismo tiempo, modificar las condiciones que rigen para los remises tradicionales, con el objetivo de reducir costos, facilitar la actividad y permitir que ambos servicios puedan convivir. La edil del PJ explicó los alcances de las iniciativas que presentó junto a Rodrigo Alvizo y Rosa María Escandell, y sostuvo que el municipio debe intervenir para establecer reglas y garantizar la seguridad de los pasajeros.

"Es algo que vino para quedarse y el Estado municipal tiene que regular", afirmó Zamora en una entrevista con el programa Nova al Día, al referirse a plataformas como Uber, DiDi y otras aplicaciones que operan en el sector. Su propuesta contempla la creación de un registro de vehículos y conductores, con requisitos de documentación, licencias habilitantes y seguros para el transporte de personas.

El esquema también incluye un canon mensual de 80 módulos económicos tributarios (MET) para quienes trabajen exclusivamente mediante aplicaciones. Según explicó la concejala, el dinero recaudado se destinaría a un fondo específico para el mantenimiento y mejoramiento de las calles y la iluminación de la ciudad.

Sin embargo, uno de los puntos centrales de su planteo está dirigido a los remiseros. Zamora propone que los vehículos habilitados como remises puedan tomar viajes tanto por los canales tradicionales —llamadas telefónicas y WhatsApp— como a través de aplicaciones, sin tener que pagar el canon previsto para los prestadores independientes.

"Al remis le damos un alivio", resumió la edil, quien señaló que el sector viene perdiendo ingresos frente al avance de las plataformas digitales. Como ejemplo, recordó el testimonio de un trabajador que, durante una reunión con los concejales, le manifestó que su recaudación había caído un 80%.

"Tenemos que velar también por quien tiene que llevar el pan todos los días a su casa, que es el dueño del vehículo y es el chofer", sostuvo. En ese sentido, consideró que los remiseros deben tener la posibilidad de adaptarse a las nuevas modalidades de contratación sin dejar de ofrecer el servicio tradicional.

Menos costos y cambios en los requisitos

La iniciativa también contempla modificaciones a las exigencias para habilitar y mantener en funcionamiento los remises. Entre ellas, propone eliminar la obligación de que los vehículos sean blancos y anaranjados y reemplazar el ploteo por una oblea identificatoria con el número de la remisería, el de habilitación y un teléfono de contacto.

Zamora explicó que el ploteo puede representar un gasto de entre 1,5 y 2 millones de pesos para quienes buscan habilitar un vehículo. Además, el proyecto plantea eliminar la exigencia de una playa de estacionamiento para las agencias, modificar las condiciones de las revisiones técnicas y flexibilizar algunos requisitos administrativos.

En relación con la revisión técnica vehicular, la concejala sostuvo que su propuesta busca adecuar la normativa local a la legislación nacional, que —según explicó— establece una periodicidad anual para los vehículos destinados al transporte de pasajeros. Actualmente, indicó, el régimen municipal contempla controles cada seis meses.

La edil también remarcó que su iniciativa apunta a mantener distintas alternativas para los usuarios. "Mi mamá, de 84 años, no va a usar una aplicación para llamar a un vehículo para que la lleve al sanatorio o al banco", ejemplificó, al defender la continuidad de las llamadas a las remiserías como una opción para quienes no utilizan plataformas digitales.

Controles, tarifas y seguridad

Otro de los puntos planteados por Zamora es la necesidad de mantener la regulación municipal sobre las tarifas. A diferencia de otras propuestas que contemplan precios libres, consideró que el Estado debería establecer una tarifa máxima, aunque los prestadores puedan cobrar menos.

"Yo creo que el Estado debe regular tarifas, tarifa máxima; vos podés cobrar para abajo lo que quieras, pero tenemos que garantizar que quien toma un auto de estos sepa cuánto va a pagar", afirmó.

Sobre la seguridad de los pasajeros, explicó que el registro para quienes trabajen mediante aplicaciones exigiría, como mínimo, una licencia profesional clase D1 y un seguro para el transporte de personas. También sostuvo que el municipio debería realizar controles en la vía pública para verificar que los conductores cumplan con las condiciones establecidas.

En ese marco, la concejala planteó que habilitar a los remises para trabajar mediante aplicaciones podría incentivar a más vehículos a incorporarse al sistema formal. Según su argumento, quienes ya cuentan con habilitación, seguro y demás requisitos podrían sumar esa modalidad de trabajo sin afrontar las mismas cargas que un prestador independiente.

La discusión continuará en comisión

Zamora señaló que las iniciativas deberán discutirse con el resto de los concejales y admitió que todavía pueden sufrir modificaciones. Según adelantó, la Comisión de Transporte se reunirá el próximo miércoles para analizar las distintas propuestas y buscar acuerdos.

Además, recordó que el Concejo suspendió temporalmente la aplicación de dos artículos de la ordenanza de remises, vinculados con el ploteo y otros requisitos, para facilitar las habilitaciones mientras se debate una reforma. Esa suspensión, indicó, se extiende hasta fines de noviembre.

La concejala también planteó la necesidad de revisar el límite de licencias para remises y de discutir qué condiciones deben regular la actividad de las agencias y los conductores. Sobre este último punto, consideró que la relación contractual entre el titular del vehículo y quien lo maneja no debería ser definida por el municipio.

"Tratemos de sacar lo mejor para la ciudad y, fundamentalmente, para quienes llevan adelante ese servicio, pero también para la tranquilidad y seguridad de los usuarios", expresó Zamora sobre el debate que se abrirá en comisión.

La discusión se da en un contexto de reclamos de los remiseros por la caída de la actividad y de propuestas legislativas que buscan establecer un marco para el funcionamiento de las aplicaciones. El desafío será alcanzar una regulación que contemple las nuevas modalidades de viaje, las condiciones de trabajo de los prestadores y las garantías para los pasajeros.