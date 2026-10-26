Cuenta regresiva para la Maratón Gladys Erbetta: todo lo que hay que saber para la carrera del domingo

Comenzó la cuenta regresiva para la 37ª edición de la Maratón Gladys Erbetta, que se correrá este domingo 1° de noviembre en Santo Tomé. La largada está prevista para las 9 desde el camping municipal, ubicado en calle Libertad 1072, y las inscripciones continúan abiertas.

Organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad, la carrera volverá a convocar a corredores y aficionados con una propuesta que combina actividad recreativa y desafío deportivo. Habrá tres modalidades: 3 kilómetros recreativos y recorridos competitivos de 5 y 10 kilómetros, para que puedan participar personas con distintos niveles de preparación.

Quienes quieran sumarse todavía están a tiempo de anotarse. La inscripción se realiza de manera online y tiene un costo de $10.000 para la distancia recreativa y $25.000 para las pruebas competitivas. Todos los participantes recibirán un kit de participación.

El registro está disponible a través del formulario de inscripción disponible en este enlace. Para consultas, también se puede contactar a la Dirección de Deportes al teléfono 0342-4741678 o por WhatsApp al 342-6486445, de lunes a viernes, de 8 a 18.

Una carrera que homenajea a una referente del atletismo

La maratón lleva el nombre de Gladys Hurí Erbetta, atleta nacida en Santo Tomé en 1928 que representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. Allí participó en las pruebas de 200 metros llanos, salto en largo y posta 4 x 100 metros.

Conocida como "La Dama del Salto" y "La Embajadora de Santo Tomé", Erbetta consiguió récords provinciales, argentinos y sudamericanos. En 1999 fue elegida Deportista del Siglo de Santo Tomé y también recibió la distinción de Ciudadana Ilustre de la ciudad de Santa Fe.

Con esa historia como parte de su identidad, la tradicional prueba se prepara para una nueva convocatoria este domingo, en una jornada que reunirá deporte, recreación y homenaje a una de las figuras destacadas del atletismo de la región.