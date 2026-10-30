Frenaron a un santotomesino durante un control en Venado Tuerto: llevaba tres armas de fuego y quedó detenido

Un hombre de 55 años oriundo de Santo Tomé fue aprehendido en Venado Tuerto, luego de que la policía encontrara varias armas de fuego y municiones en la camioneta que conducía. El procedimiento se realizó durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 636.

El operativo fue llevado adelante por agentes de la Unidad Operativa Regional 5 de la Guardia Provincial, en un sector rural de Venado Tuerto. Según informó la fuerza, los efectivos detuvieron la marcha del vehículo e identificaron a su conductor, quien manifestó provenir de nuestra ciudad.

Durante la inspección del rodado, los policías encontraron dos fusiles, un arma larga tipo mosquetón y numerosos cartuchos de distintos calibres, que estaban guardados en cajas. De acuerdo con el parte oficial, el hombre no contaba con la documentación correspondiente para acreditar la tenencia y portación del armamento y las municiones.

Las armas y municiones secuestradas.

Tras el hallazgo, el conductor fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial, junto con los elementos secuestrados. La Fiscalía fue informada del procedimiento y quedó a cargo de las actuaciones judiciales correspondientes.