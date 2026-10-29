Vecinos y comerciantes marcharon por mayor seguridad en la ciudad

Por Santotomealdía



Vecinos, comerciantes y representantes de distintas instituciones participaron este jueves por la noche de una marcha para reclamar mayor seguridad en nuestra ciudad. La movilización comenzó en las Cinco Esquinas y avanzó por avenida 7 de Marzo, en una convocatoria impulsada a raíz de los robos y otros hechos delictivos registrados durante las últimas semanas, especialmente en perjuicio de comercios.

Durante la concentración reclamaron por más patrullaje, policías caminantes y cámaras de vigilancia, mientras que varios vecinos ampliaron sus planteos a otros problemas, como la falta de limpieza, las malezas y demás deficiencias en los servicios públicos. La presidenta del Centro Comercial e Industrial, Nancy Boccolini, aclaró que la convocatoria tenía como objetivo reclamar medidas de seguridad y que no se trataba de una marcha contra el Gobierno.

La manifestación reunió a alrededor de un centenar de personas, entre vecinos, comerciantes, dirigentes vecinalistas y representantes de instituciones. También participaron integrantes de la Comisión de Jubilados de ATEOM y estuvieron presentes los concejales Rodrigo Alvizo y Rosana Zamora. Antes de iniciar el recorrido, los asistentes tomaron la palabra mediante un micrófono instalado en el lugar. Uno de los comerciantes planteó la necesidad de incrementar la presencia policial en las avenidas y reforzar los patrullajes, al señalar que actualmente no observa una circulación frecuente de móviles policiales.

Vecinos y comerciantes se concentraron en las Cinco Esquinas, donde algunos participantes tomaron la palabra para expresar sus reclamos antes del inicio de la marcha por mayor seguridad. (Crédito: STD)

Reclamos que fueron más allá de la inseguridad

Aunque la convocatoria estuvo centrada en la seguridad, varios vecinos aprovecharon la concentración para cuestionar el estado general de la ciudad. En sus intervenciones mencionaron problemas con el servicio de agua, la limpieza, el mantenimiento de espacios públicos y la presencia de malezas. Frente a esos planteos, la presidenta del Centro Comercial recordó que la movilización había sido organizada para acompañar a los comerciantes afectados por hechos de inseguridad y solicitar mayores medidas de prevención. Sin embargo, otros participantes insistieron en que sus reclamos también debían abarcar las condiciones en las que viven diariamente.

Por su parte, Oswaldo Cruz, de la comisión de Jubilados Municipales, se refirió a la escasa participación ciudadana y sostuvo que los vecinos no deben tener temor de reclamar respuestas a los dirigentes políticos. En ese sentido, señaló la responsabilidad de los gobiernos municipal, provincial y nacional en la búsqueda de soluciones. La convocatoria tuvo una concurrencia limitada, una situación que también fue señalada por algunos de los participantes durante sus intervenciones.

Finalmente, los manifestantes avanzaron por avenida 7 de Marzo, en una movilización que reunió pedidos concretos de prevención del delito y reclamos más amplios sobre las condiciones de vida en la ciudad.