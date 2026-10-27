Martes 27 de octubre de 2026

Interés General — 27.10.2026 —

Comerciantes y vecinales convocan a una movilización para reclamar mayor seguridad

La convocatoria es para este jueves 29 de octubre, a las 19 horas, desde las Cinco Esquinas hasta 7 de Marzo y Maciá. La iniciativa se conoce días después de que el Centro Comercial reclamara mayor presencia policial ante los reiterados hechos delictivos.

Las Cinco Esquinas, punto de partida de la movilización por mayor seguridad. (Crédito: STD)
Las Cinco Esquinas, punto de partida de la movilización por mayor seguridad. (Crédito: STD)

Por Santotomealdía

El Centro Comercial y vecinales de nuestra ciudad convocan a una movilización para reclamar mayor seguridad, ante la preocupación por los reiterados hechos delictivos. La manifestación se realizará este jueves 29 de octubre, a las 19 horas, bajo la consigna “Basta de robos, de vandalismo y de vivir con miedo”.

Según la convocatoria difundida este martes, la movilización partirá desde las Cinco Esquinas y se extenderá hasta la intersección de 7 de Marzo y Maciá. Con el lema “Por una ciudad más segura”, los organizadores invitan a los vecinos a participar para hacer escuchar el reclamo ante las autoridades.

La convocatoria se produce pocos días después de que el Centro Comercial e Industrial expresara públicamente su preocupación por la inseguridad y reclamara medidas concretas para prevenir nuevos delitos.

En un comunicado difundido el viernes pasado, la entidad manifestó su repudio a distintos hechos que afectaron a comercios y trabajadores de nuestra ciudad. Entre ellos mencionó episodios ocurridos en la heladería Grido, en Candioti y Alberdi, y en un establecimiento ubicado en Solís y 25 de Mayo, además de situaciones denunciadas en otros locales comerciales.

En aquella oportunidad, la institución solicitó al Ministerio de Seguridad de Santa Fe y al Consejo de Seguridad de la ciudad que se refuercen las tareas de prevención mediante mayor monitoreo, policías que recorran las calles a pie y puestos de vigilancia en puntos estratégicos.

El Centro Comercial también recordó que esos pedidos ya habían sido planteados durante una reunión con comerciantes y autoridades realizada en la Vieja Usina y ratificados posteriormente mediante una nota. Ahora, el reclamo tendrá una nueva expresión en las calles. “Acompañanos, que nos escuchen”, señala la convocatoria, que invita a la comunidad a sumarse a la movilización del jueves.

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