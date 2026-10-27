Comerciantes y vecinales convocan a una movilización para reclamar mayor seguridad

Por Santotomealdía



El Centro Comercial y vecinales de nuestra ciudad convocan a una movilización para reclamar mayor seguridad, ante la preocupación por los reiterados hechos delictivos. La manifestación se realizará este jueves 29 de octubre, a las 19 horas, bajo la consigna “Basta de robos, de vandalismo y de vivir con miedo”.

Según la convocatoria difundida este martes, la movilización partirá desde las Cinco Esquinas y se extenderá hasta la intersección de 7 de Marzo y Maciá. Con el lema “Por una ciudad más segura”, los organizadores invitan a los vecinos a participar para hacer escuchar el reclamo ante las autoridades.

La convocatoria se produce pocos días después de que el Centro Comercial e Industrial expresara públicamente su preocupación por la inseguridad y reclamara medidas concretas para prevenir nuevos delitos.

En un comunicado difundido el viernes pasado, la entidad manifestó su repudio a distintos hechos que afectaron a comercios y trabajadores de nuestra ciudad. Entre ellos mencionó episodios ocurridos en la heladería Grido, en Candioti y Alberdi, y en un establecimiento ubicado en Solís y 25 de Mayo, además de situaciones denunciadas en otros locales comerciales.

En aquella oportunidad, la institución solicitó al Ministerio de Seguridad de Santa Fe y al Consejo de Seguridad de la ciudad que se refuercen las tareas de prevención mediante mayor monitoreo, policías que recorran las calles a pie y puestos de vigilancia en puntos estratégicos.

El Centro Comercial también recordó que esos pedidos ya habían sido planteados durante una reunión con comerciantes y autoridades realizada en la Vieja Usina y ratificados posteriormente mediante una nota. Ahora, el reclamo tendrá una nueva expresión en las calles. “Acompañanos, que nos escuchen”, señala la convocatoria, que invita a la comunidad a sumarse a la movilización del jueves.