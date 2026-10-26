"No queremos llegar a una tragedia": la preocupación de los vecinos de Adelina Centro

Por Santotomealdía

Vecinos de Villa Adelina Centro se reunieron el sábado con el concejal Rodrigo Alvizo y la dirigente política Melina Olivera para plantear su preocupación por los reiterados hechos de inseguridad y violencia registrados en el sector. El encuentro surgió a partir de una serie de episodios que, según expresaron, generaron un creciente temor entre las familias que viven en la zona del complejo de viviendas de ATE.

Guillermo Ascona, uno de los vecinos que participó de la reunión, describió como "muy grave" la situación que atraviesa el barrio y advirtió que la violencia ya representa un riesgo para quienes viven o circulan por el lugar.

"Cualquier transeúnte que ande por ahí caminando puede recibir un balazo. Esa es así de grave la situación que estamos viviendo en la zona", sostuvo en diálogo con Nova al Día.

De acuerdo con el relato del vecino, la preocupación se profundizó durante los últimos meses y tuvo uno de sus puntos más críticos con dos balaceras ocurridas en un lapso de diez días. Ascona señaló que los episodios marcaron un límite para los habitantes del sector, aunque también manifestó su preocupación por otro fenómeno: la progresiva naturalización de los disparos.

"Los vecinos se están acostumbrando, nos estamos naturalizando los disparos esporádicos. Y no, no es normal. No queremos que se normalice que haya disparos así porque sí", afirmó.

En ese sentido, contó que durante el último fin de semana volvieron a escuchar detonaciones en distintos momentos y comparó la situación con un escenario de enfrentamiento permanente entre grupos.

"Parece que estamos en medio de una guerra. Es muy fuerte lo que digo, pero parece que estamos en un enfrentamiento de bandas en forma permanente", expresó.

Uno de los aspectos que más preocupa a los vecinos es el impacto de esta situación sobre los niños y adolescentes que viven en el sector. Ascona relató que durante la reunión había varios chicos presentes y que esa imagen llevó a los vecinos a preguntarse cómo pueden desarrollar actividades cotidianas en espacios públicos del barrio si existe temor por posibles disparos.

En particular, mencionó la plaza y el reservorio como lugares donde los chicos deberían poder jugar y realizar actividades con tranquilidad. También recordó el caso de una niña que fue alcanzada por una bala durante una actividad en el Club Regatas de Santa Fe, episodio que, según explicó, los vecinos tienen presente como un antecedente que no quieren que se repita.

"No queremos que nos pase lo mismo ahí en el barrio", remarcó.

En ese contexto, Ascona insistió en que el objetivo de los vecinos es anticiparse a una eventual tragedia y conseguir respuestas antes de que ocurra un hecho todavía más grave.

"No queremos llegar a la tragedia, queremos evitarla", resumió.

Reclamos por un asentamiento y otros problemas del barrio

Durante la reunión también se abordaron otros problemas que, según los vecinos, contribuyen a deteriorar las condiciones de seguridad en Adelina Centro. Entre ellos, señalaron la existencia de un asentamiento ubicado sobre calle Dorrego, entre Pasaje Ferrey y Batalla San Lorenzo, cuya situación ya habría sido planteada ante autoridades municipales.

Ascona sostuvo que los vecinos vienen realizando presentaciones y gestiones para intentar encontrar una solución y señaló que también existen dificultades vinculadas con la apertura de calles en ese sector.

Según explicó, la falta de apertura de algunas arterias habría favorecido la aparición de asentamientos y generado un entorno que, desde la mirada de los vecinos, dificulta todavía más la circulación y el control del área.

"Estamos rodeados de asentamientos por un lado y de balaceras por el otro", describió.

A estos reclamos se suman otros problemas que los habitantes del sector vienen planteando desde hace tiempo, como el estado de las calles, la recolección de residuos y la falta de luminarias, aunque en esta oportunidad el foco principal estuvo puesto en la inseguridad.

El pedido a las autoridades

Los vecinos convocaron a Alvizo y Olivera con el objetivo de que sus planteos sean escuchados y puedan ser trasladados a los ámbitos correspondientes. Ascona remarcó que el reclamo por seguridad no apunta exclusivamente al Municipio, sino que requiere la intervención coordinada de distintos niveles y organismos del Estado.

"Esto es más amplio. Tienen que intervenir y gestionar con las demás autoridades para que lo acompañen en esto", señaló, en referencia a la necesidad de articular con el Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial, además de la Municipalidad.

En esa línea, sostuvo que el encuentro tuvo como objetivo instalar nuevamente el problema en la agenda pública y lograr que las autoridades responsables intervengan.

"La idea es ponerlo ahí en primera plana para que se hable, para que se trate", explicó.

El vecino también destacó que los habitantes de Adelina Centro vienen intentando canalizar sus reclamos por distintas vías, pero encuentran una dificultad adicional: la falta de una vecinal activa que represente institucionalmente al sector.

Reclamos sin una representación vecinal

Según Ascona, esta situación obliga a los propios vecinos a organizar reuniones y asambleas para plantear problemas que habitualmente podrían ser canalizados a través de una institución barrial.

"Al no tener una vecinal, un lugar donde institucionalizar este tipo de reclamos, nos encontramos en estas situaciones: tenemos que armar nosotros asambleas vecinales", explicó.

El vecino consideró que contar con una representación barrial activa permitiría no solamente canalizar los reclamos por seguridad, sino también gestionar mejoras, actividades recreativas y otros problemas cotidianos del sector.

Por el momento, los vecinos aseguran que continuarán recurriendo a distintas autoridades y medios de comunicación para visibilizar la situación. El planteo central, según resumió Ascona, es evitar que la sucesión de episodios violentos termine convirtiéndose en una tragedia que podría haberse prevenido.