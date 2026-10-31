Este lunes habrá una misa en el Cementerio Municipal por el Día de los Fieles Difuntos

El Cementerio Municipal de Santo Tomé será escenario de una misa por el Día de los Fieles Difuntos, que se celebrará este lunes 2 de noviembre a las 17:00. La actividad fue anunciada por la Municipalidad, que también informó el horario especial de visitas previsto para esa jornada.

Según se indicó, el cementerio permanecerá abierto el lunes de 8:00 a 18:30, para que los vecinos puedan acercarse a recordar a sus seres queridos.

Por otra parte, el Municipio recordó que el horario habitual de visita es de lunes a domingo, de 8:00 a 12:30 y de 15:00 a 19:00.

La celebración religiosa tendrá lugar en el marco del Día de los Fieles Difuntos, una fecha en la que muchas familias concurren a los cementerios para homenajear y recordar a sus seres queridos.