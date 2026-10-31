Sociedad — 31.10.2026 —
Este lunes habrá una misa en el Cementerio Municipal por el Día de los Fieles Difuntos
La ceremonia religiosa comenzará a las 17. Durante esa jornada, el cementerio abrirá de 8 a 18:30, mientras que el horario habitual es de 8 a 12:30 y de 15 a 19.
El Cementerio Municipal de Santo Tomé será escenario de una misa por el Día de los Fieles Difuntos, que se celebrará este lunes 2 de noviembre a las 17:00. La actividad fue anunciada por la Municipalidad, que también informó el horario especial de visitas previsto para esa jornada.
Según se indicó, el cementerio permanecerá abierto el lunes de 8:00 a 18:30, para que los vecinos puedan acercarse a recordar a sus seres queridos.
Por otra parte, el Municipio recordó que el horario habitual de visita es de lunes a domingo, de 8:00 a 12:30 y de 15:00 a 19:00.
La celebración religiosa tendrá lugar en el marco del Día de los Fieles Difuntos, una fecha en la que muchas familias concurren a los cementerios para homenajear y recordar a sus seres queridos.