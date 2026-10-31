Sábado 31 de octubre de 2026

Sociedad — 31.10.2026 —

Este lunes habrá una misa en el Cementerio Municipal por el Día de los Fieles Difuntos

 La ceremonia religiosa comenzará a las 17. Durante esa jornada, el cementerio abrirá de 8 a 18:30, mientras que el horario habitual es de 8 a 12:30 y de 15 a 19.

El Cementerio Municipal abrirá en horario especial el Día de los Fieles Difuntos.
El Cementerio Municipal abrirá en horario especial el Día de los Fieles Difuntos.

El Cementerio Municipal de Santo Tomé será escenario de una misa por el Día de los Fieles Difuntos, que se celebrará este lunes 2 de noviembre a las 17:00. La actividad fue anunciada por la Municipalidad, que también informó el horario especial de visitas previsto para esa jornada.

Según se indicó, el cementerio permanecerá abierto el lunes de 8:00 a 18:30, para que los vecinos puedan acercarse a recordar a sus seres queridos.

Por otra parte, el Municipio recordó que el horario habitual de visita es de lunes a domingo, de 8:00 a 12:30 y de 15:00 a 19:00.

La celebración religiosa tendrá lugar en el marco del Día de los Fieles Difuntos, una fecha en la que muchas familias concurren a los cementerios para homenajear y recordar a sus seres queridos.

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