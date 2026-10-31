Tensión en Santa Fe por un intento de usurpación de las viviendas de la Villa Suramericana que fue repelido

Un intento de usurpación de las viviendas de la Villa Suramericana, ubicada en el barrio Esmeralda Este II de la ciudad de Santa Fe, derivó en un importante operativo policial durante la noche de este viernes. Los efectivos intervinieron para impedir el ingreso al complejo habitacional, en medio de momentos de tensión que incluyeron el uso de balas de goma y daños en un patrullero. Según informó el Gobierno provincial, el procedimiento terminó con ocho personas demoradas.

El episodio ocurrió después de que el Ministerio de Justicia y Seguridad tomara conocimiento de una convocatoria para ocupar las viviendas, que habría circulado a través de un audio de WhatsApp. De acuerdo con información difundida por fuentes de seguridad, en ese mensaje se invitaba a concurrir al lugar para intentar ingresar al predio.

Ante esa situación, la Policía de Santa Fe dispuso un operativo preventivo con efectivos de distintas dependencias. Sin embargo, durante la noche, un grupo de personas intentó avanzar sobre las casas y los agentes intervinieron para frenar el ingreso.

Los incidentes se concentraron en inmediaciones de bulevar French y las calles Las Heras, Belgrano y República de Siria. En ese sector se desplegaron numerosos móviles policiales y, de acuerdo con las fuentes consultadas por medios locales, los efectivos utilizaron disparos disuasivos con balas de goma para dispersar a quienes intentaban acceder al complejo.

Un grupo de personas intentó tomar las viviendas y la Policía montó un operativo para impedirlo.

Como consecuencia de los incidentes, un patrullero sufrió daños en una de sus ventanillas y en el parabrisas. En cuanto a las personas involucradas, la información policial difundida posteriormente detalló la detención de una mujer de 24 años, investigada por presunto intento de usurpación y resistencia a la autoridad, y de un adolescente de 15 años, señalado por los daños ocasionados al móvil policial. El menor fue trasladado a una dependencia policial y luego entregado a sus padres.

Además, una joven de 19 años y un hombre de 50 fueron llevados a sede policial para la averiguación de antecedentes. El primer balance difundido por el Gobierno provincial había informado que ocho personas fueron demoradas durante el operativo.

Tras los hechos, la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, sostuvo que se trató de un intento de ocupación por la fuerza y advirtió que las viviendas serán adjudicadas a través de un proceso de inscripción y selección. También anticipó que se investigará una posible instigación de sectores políticos, aunque esa hipótesis no fue confirmada.

"No vamos a permitir que nadie tome por la fuerza lo que no le pertenece", expresó la funcionaria, quien remarcó que las unidades habitacionales están destinadas a familias que deberán cumplir con los requisitos previstos y pagar por las viviendas que reciban.

Un complejo de 346 viviendas

El predio de Esmeralda Este II fue construido para funcionar como Villa Suramericana durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El complejo cuenta con 346 viviendas, que alojaron a 1.380 atletas de 15 países durante la competencia.

Una vez finalizados los Juegos, las unidades quedaron a la espera de su reacondicionamiento y posterior adjudicación a familias santafesinas mediante un proceso de inscripción y selección. Según información difundida anteriormente por el Gobierno provincial, antes de avanzar con ese procedimiento se debía revisar el estado de las viviendas y realizar los trabajos necesarios para dejarlas en condiciones.

El plan de adjudicación previsto contempla que las familias seleccionadas accedan a las unidades mediante el pago correspondiente. Por ese motivo, el complejo permanece a la espera de que se ponga en marcha el mecanismo oficial para determinar quiénes podrán acceder a las viviendas.