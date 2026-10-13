El Concejo también aprobó un pedido de informes sobre la deuda con ASSA y las condiciones del traspaso

Por Santotomealdía

El Concejo Municipal aprobó este martes un pedido de informes impulsado por la concejala Giselle Miravete, de La Libertad Avanza, para que el Ejecutivo brinde información detallada sobre la deuda con Aguas Santafesinas SA (ASSA) y las condiciones previstas para el eventual traspaso de los servicios de agua potable y cloacas. La iniciativa tenía tratamiento de preferencia y fue votada durante la misma sesión en la que se autorizó el inicio del proceso de incorporación al sistema provincial.

Se trata de un proyecto de comunicación independiente de la ordenanza que habilita las gestiones para el traspaso. Su objetivo es solicitar respuestas por escrito sobre cuestiones que todavía deben definirse, entre ellas el destino del dinero recaudado a los usuarios, el costo de la transición, las obras comprometidas, el futuro régimen tarifario y la situación de los trabajadores municipales afectados a los servicios.

El expediente, presentado el 15 de septiembre, surgió a partir de los anuncios realizados durante la conferencia de prensa del 11 de septiembre, en la que funcionarios provinciales y municipales comunicaron la decisión de avanzar hacia la incorporación de nuestra ciudad al sistema de ASSA.

En los fundamentos, Miravete cuestionó la falta de información previa sobre las negociaciones y advirtió sobre la deuda acumulada con la empresa provincial, que estimó en al menos 6.000 millones de pesos.

Qué información solicita el Concejo

El pedido aprobado requiere que el Ejecutivo municipal remita un informe que contemple once puntos relacionados con los aspectos económicos, técnicos y laborales del proceso.

En materia económica, solicita conocer cómo se procederá con la deuda contraída con ASSA desde 2024, su evolución histórica y balance, y si existieron acciones preventivas desde la Provincia para evitar su acumulación.

También pregunta cuántos vecinos abonan mensualmente la tasa por el servicio de agua de red y cuál fue el destino de los fondos recaudados que no se utilizaron para pagar a ASSA por la provisión del agua.

Respecto del eventual traspaso, requiere una fecha estimada para el cambio de prestador, las características del plan de transición, las condiciones bajo las cuales ASSA asumiría el servicio y el costo aproximado que tendría ese proceso.

Otro de los ejes es el plan de inversiones y obras de infraestructura anunciado por el Gobierno provincial. El proyecto solicita especificar qué trabajos se realizarán en nuestra ciudad, con qué presupuesto y en qué plazos.

Tarifas y trabajadores, entre las principales inquietudes

La iniciativa también reclama precisiones sobre el esquema tarifario que se aplicaría una vez concretado el traspaso.

En particular, pide conocer el costo real del servicio y si se establecerá algún mecanismo de contención para reducir el impacto económico que pudiera tener el cambio sobre los usuarios.

Finalmente, solicita información sobre la modalidad prevista para la transición del personal municipal que actualmente trabaja en el área de agua corriente y en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, incluyendo la posibilidad de adscripción u otra forma de incorporación o reasignación.

Durante el debate, Miravete defendió la necesidad de contar con estas respuestas por escrito y recordó que había solicitado el tratamiento de preferencia de su iniciativa.

Con la aprobación del proyecto de comunicación, el Concejo formalizó el pedido de información al Ejecutivo municipal. Su tratamiento fue independiente de la ordenanza que autoriza el inicio del proceso de traspaso, por lo que la votación no modifica por sí misma las condiciones establecidas en esa norma.