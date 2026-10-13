La inflación volvió a acelerarse, marcó 1,9% en septiembre y llegó al 23,6% en el año

La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumuló un 23,6% en los primeros nueve meses de 2026, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el índice de precios al consumidor (IPC) registró una suba interanual del 33,4%.

El aumento mensual mostró una aceleración de dos décimas respecto de agosto, cuando la inflación había sido del 1,7%.

Entre los rubros relevados, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor incremento del mes. También se ubicaron por encima del promedio general Educación, con una suba del 3%; Comunicación, con el 2,5%; Salud, con el 2,4%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 2%.

En contraste, Restaurantes y hoteles aumentó un 1,1% y Prendas de vestir y calzado, un 1,4%, por lo que fueron las divisiones con menores variaciones durante septiembre.

Al desglosar los precios según las categorías del organismo estadístico, los estacionales encabezaron las subas, con un 2,9%, impulsados principalmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres. Los precios regulados avanzaron un 2,3%, con incidencia de los ajustes en gas, electricidad y cuotas de medicina prepaga.

Por su parte, la inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados, fue del 1,7%, dos décimas por debajo del nivel general. Dentro de esta categoría se destacaron los aumentos en comidas fuera del hogar y productos farmacéuticos.

La evolución también presentó diferencias entre bienes y servicios. Mientras que los bienes subieron un 1,7%, los servicios registraron un incremento del 2,4%, por encima del promedio mensual.

En cuanto a la distribución geográfica, las mayores variaciones se registraron en el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, ambas con un 2%. El Noroeste y Cuyo igualaron el promedio nacional, con un 1,9%, mientras que el Noreste tuvo un aumento del 1,7%. La Patagonia presentó la menor suba regional, con un 1,4%.