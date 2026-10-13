El Vaticano confirmó que la operación del papa León XIV fue un éxito

La operación a la que fue sometido el papa León XIV para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones concluyó con éxito, según informó el Vaticano. La intervención se realizó en el Hospital Gemelli de Roma y finalizó dentro de los plazos previstos, de acuerdo con el parte oficial.

Vatican News comunicó a través de la red social X que la cirugía se desarrolló según lo programado. Por su parte, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el procedimiento para retirar un pequeño nódulo localizado en un pulmón fue exitoso y que el pontífice regresó a su habitación en el centro médico.

El Papa, de 71 años, llegó al hospital por sus propios medios y saludó a las autoridades que lo aguardaban en el ingreso. Luego entró acompañado por su comitiva, mientras una multitud se acercaba al lugar.

Tras la intervención, León XIV mantendrá suspendida su agenda hasta el 20 de octubre, período previsto para facilitar su recuperación.

Antes de la cirugía, el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, había contado que conversó con el pontífice y destacó su serenidad frente a la situación. "A todos nos ha impresionado su serenidad", expresó el funcionario, al referirse también a la actitud del Papa durante el Ángelus del domingo anterior.

Parolin señaló que el propio León XIV se mostró sorprendido por el problema de salud, aunque valoró que haya sido detectado rápidamente. "Está preocupado" porque "no esperaba algo así", indicó el cardenal, quien manifestó su confianza en que la situación pueda resolverse pronto.

"Tenemos confianza; naturalmente, todos le acompañamos con nuestras oraciones y nuestro cariño", agregó Parolin, quien describió lo ocurrido como una de las "sorpresas de Dios", en referencia a las palabras del propio pontífice.