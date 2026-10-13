Balacera en Adelina Centro: dispararon 25 veces e hirieron a un hombre

Por Santotomeladía

Un hombre resultó herido durante una balacera ocurrida el lunes por la noche en barrio Adelina Centro, en calle Castelli entre Chapeaurouge y Maipú. En el lugar del ataque, los investigadores contabilizaron 25 vainas servidas y proyectiles. Además, en el marco de las tareas para esclarecer el hecho, encontraron cocaína fraccionada y elementos que apuntan al funcionamiento de un posible búnker de venta de drogas.

La víctima fue trasladada al Samco local, mientras que en la escena trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), investigadores de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y especialistas en criminalística.

Los peritajes se extendieron desde las 20 hasta aproximadamente la 1.30 del martes. Durante ese tiempo, los investigadores entrevistaron a cinco personas y realizaron una inspección de la zona, en la que detectaron siete impactos de bala en distintas viviendas y otros tres orificios compatibles con disparos.

En el lugar recolectaron 19 vainas servidas calibre 9 milímetros y tres calibre .380, además de dos proyectiles encamisados y uno de plomo. El material quedó incorporado a la investigación para avanzar en la identificación de los responsables y reconstruir las circunstancias del ataque.

Sin embargo, las actuaciones derivaron también en el hallazgo de un presunto punto de venta de estupefacientes en una vivienda de la misma cuadra. Según la información del procedimiento, una persona dejó caer un teléfono celular mientras escapaba a través del inmueble, lo que motivó nuevas diligencias por disposición del fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gonzalo Iglesias.

En el interior de la casa, los investigadores encontraron 26 envoltorios de papel glasé con una sustancia en polvo de características similares a la cocaína. A partir de ese hallazgo, el fiscal autorizó una requisa domiciliaria, que se realizó en presencia de testigos.

Durante el procedimiento también secuestraron documentación personal, un módem y elementos presuntamente utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes. La hipótesis de los investigadores es que el inmueble podría haber sido utilizado como un búnker para la comercialización de drogas.

Los elementos incautados fueron trasladados al Escuadrón Núcleo Santa Fe Norte de Gendarmería, donde especialistas de Criminalística y Estudios Forenses realizaron el pesaje y una prueba orientativa sobre la sustancia. El test dio positivo para cocaína y arrojó un peso bruto de seis gramos.

Además de la droga, quedaron secuestrados una balanza, el teléfono celular, tres documentos nacionales de identidad y una cédula de identificación del automotor. Los resultados y las actuaciones fueron comunicados a las autoridades de Gendarmería y a la PDI, que puso las novedades en conocimiento del fiscal interviniente.

La causa por la balacera fue encuadrada provisoriamente como tentativa de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego. En paralelo, el hallazgo de la sustancia fraccionada dio lugar a una investigación por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

La investigación continúa para establecer cómo se produjo el ataque, identificar a quienes participaron y determinar si existe alguna relación entre la balacera y el presunto punto de venta de drogas.