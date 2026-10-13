Caso Bonacci: el motociclista fue imputado, pero recuperó la libertad

El motociclista de 35 años involucrado en el enfrentamiento que terminó con la muerte de Omar Bonacci recuperó la libertad este martes, luego de la audiencia en la que fue imputado por homicidio preterintencional. Se trata del episodio ocurrido el lunes 5 de octubre por la noche en avenida 7 de Marzo al 2300, en nuestra ciudad, después de una discusión de tránsito. El hombre de 35 años, de apellido Aguirre, había permanecido detenido desde entonces.

El fiscal Gonzalo Iglesias explicó que la imputación corresponde a una figura penal que contempla una agresión con intención de causar daño, pero no de provocar la muerte. El motociclista quedó en libertad bajo medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salir de la provincia y de mantener contacto con familiares de la víctima y testigos. En tanto, la causa de muerte de Bonacci todavía no fue determinada y la Fiscalía aguarda los resultados de estudios complementarios.

Por qué recuperó la libertad

Tras la audiencia imputativa de este martes, Iglesias confirmó que Aguirre recuperó la libertad, aunque continuará sometido a la investigación judicial. El fiscal explicó que la decisión se adoptó teniendo en cuenta la calificación legal atribuida y las circunstancias del caso, que todavía requieren profundizar la investigación.

Entre las condiciones impuestas al imputado se encuentran constituir domicilio, no abandonar la provincia y no mantener ningún tipo de contacto con los familiares de Bonacci ni con los testigos que declararon hasta el momento. La prohibición alcanza tanto a los contactos personales como a las comunicaciones por medios tecnológicos o a través de terceras personas.

Iglesias también señaló que la Fiscalía mantuvo distintas reuniones con la familia de la víctima durante el fin de semana para informarle sobre la situación judicial.

Qué significa la imputación por homicidio preterintencional

Uno de los aspectos centrales de la audiencia fue la calificación penal que la Fiscalía atribuyó al motociclista: homicidio preterintencional.

Según explicó Iglesias, esta figura se aplica cuando una persona agrede a otra con intención de causarle un daño físico, pero sin intención de matarla, y utiliza un medio que razonablemente no debería provocar la muerte, aunque finalmente ese desenlace se produce como consecuencia de la agresión.

“No hay en esa figura una intención de arrebatarle la vida a la víctima”, precisó el fiscal. También indicó que la escala penal prevista para este delito es de uno a tres años de prisión.

La imputación constituye la atribución formal de un delito por parte de la Fiscalía, pero no implica una condena ni determina de manera definitiva las responsabilidades por lo ocurrido.

La causa de muerte sigue sin determinarse

Otro punto relevante de las declaraciones del fiscal es que todavía no se estableció la causa médica del fallecimiento de Omar Bonacci. Consultado expresamente sobre si ese aspecto ya había sido determinado, Iglesias respondió: “No, por el momento no”.

El jueves pasado se había conocido que el primer informe de autopsia no detectó traumatismos, fracturas ni hematomas en el cuerpo de la víctima. Ahora, la Fiscalía aguarda los resultados de estudios complementarios de autopsia, toxicología, anatomopatología e histopatología, que permitirán profundizar el análisis médico de lo sucedido.

Además, se encuentran pendientes peritajes sobre los teléfonos celulares del imputado y de su pareja. Iglesias explicó que tanto la realización de esas medidas como el posterior análisis de sus resultados requieren tiempo.

El enfrentamiento que terminó con la muerte de Bonacci

El hecho ocurrió el lunes 5 de octubre por la noche, en avenida 7 de Marzo al 2300, entre Castelli y Moreno, luego de un incidente de tránsito entre el Toyota Yaris que conducía Bonacci y una motocicleta Motomel Blitz.

La primera información policial indicó que el motociclista había agredido al automovilista con una patada, tras lo cual este cayó al pavimento. Sin embargo, un vecino que presenció el enfrentamiento relató posteriormente que había observado un único golpe de puño en el rostro, después del cual Bonacci cayó y no volvió a levantarse.

El hombre de 72 años fue asistido y trasladado en ambulancia hacia el Samco local, pero falleció durante el trayecto.

Bonacci era un conocido vecino de nuestra ciudad, propietario de la joyería Basilea en Santa Fe y exdirigente de Colón, donde había ocupado el cargo de tesorero durante la primera gestión de Vega-Godano, integrando la comisión directiva que logró el ascenso a Primera División en 2014.

La investigación continúa abierta, con el motociclista imputado y en libertad bajo restricciones, mientras la Fiscalía busca establecer las circunstancias del enfrentamiento, la causa del fallecimiento y las responsabilidades penales correspondientes.