Uruguay debatirá una ley para permitir la jubilación a los 60 años

El gobierno de Yamandú Orsi enviará al Parlamento uruguayo un proyecto de ley para habilitar la jubilación a partir de los 60 años para las personas que acrediten al menos 30 años de aportes. La iniciativa busca incorporar una nueva alternativa al régimen previsional y contempla condiciones específicas para quienes perciben los haberes más bajos.

El anuncio fue realizado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, tras una reunión del Consejo de Ministros en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Según explicó, la propuesta forma parte de los compromisos asumidos durante la campaña electoral y de los acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social.

El proyecto establecerá una nueva causal jubilatoria para trabajadores de entre 60 y 65 años con un mínimo de 30 años de aportes. De esta manera, quienes cumplan con esos requisitos podrán optar por retirarse antes de la edad prevista en el régimen vigente, luego de que la ley 20.130 introdujera cambios en el sistema previsional uruguayo.

Sánchez aclaró que la adhesión será voluntaria y que cada trabajador podrá decidir cuándo iniciar el trámite, de acuerdo con su situación y conveniencia.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta está relacionado con las jubilaciones de menor monto. El Gobierno prevé que el 30% de los beneficiarios que perciben los haberes más bajos pueda acceder al retiro a los 60 años en condiciones iguales o mejores que las anteriores a la entrada en vigor de la ley 20.130. El objetivo, según el funcionario, es que la posibilidad de jubilarse anticipadamente no implique una reducción de las prestaciones para ese sector.

El secretario de Presidencia también vinculó la iniciativa con los cambios en el mercado laboral y las dificultades que pueden enfrentar las personas mayores para conseguir un nuevo empleo. Como ejemplo, mencionó el caso de un trabajador que pierde su puesto a los 62 años y que, pese a contar con tres décadas de aportes, debe esperar hasta los 65 para jubilarse bajo las condiciones actuales.

En ese escenario, el Gobierno considera que la nueva modalidad podría ofrecer una alternativa para quienes encuentran obstáculos para reinsertarse laboralmente durante los últimos años de su vida activa.

La propuesta deberá ser debatida en el Parlamento antes de convertirse en ley. Sánchez manifestó su expectativa de que el proyecto reúna los votos necesarios para su aprobación antes de fin de año, en línea con los compromisos asumidos por Orsi y los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social.

Por último, el funcionario aseguró que la iniciativa no comprometerá la sustentabilidad del sistema de seguridad social uruguayo.