Rompieron la vidriera de un comercio de Alberdi al 2400 y robaron prendas de vestir

Por Santotomealdía



Un comercio ubicado en Alberdi al 2400, en la zona sur de nuestra ciudad, sufrió un robo el domingo por la noche. Los autores rompieron la vidriera con un ladrillo y golpes y sustrajeron prendas que estaban exhibidas, según relató Roxana, del local, en una entrevista con Nova al Día.

La denuncia fue realizada y las imágenes de las cámaras fueron entregadas como evidencia. Roxana explicó que es la segunda vez que dañan una vidriera del negocio: en el episodio anterior no habían logrado llevarse mercadería. Esta vez, la principal preocupación pasa por el costo de reemplazar el vidrio y las medidas necesarias para evitar otro ataque.

De acuerdo con su relato, las personas que participaron primero pasaron frente al comercio y observaron la vidriera. Luego regresaron e intentaron romperla con un ladrillo. Como no lo consiguieron inicialmente, continuaron con golpes de puño y patadas hasta poder sustraer las prendas.

Roxana descubrió lo ocurrido cerca de la medianoche del domingo, cuando pasó por el negocio. Al ver el vidrio roto, regresó y se comunicó con sus compañeras. Una de ellas llegó con las llaves y pudieron ingresar para revisar los daños. Después llamaron a la Policía, que tomó fotografías del lugar.

“Lo que se llevaron fue mínimo a comparación del daño que ocasionaron”, sostuvo. El comercio tiene rejas en el interior, pero esa protección no impidió que retiraran parte de la mercadería de la vidriera.

La reiteración también generó preocupación entre quienes trabajan en el local. “Nos genera también preocupación para saber cómo vamos a continuar, qué medidas tomar para que no vuelva a ocurrir”, expresó Roxana.

Consultada sobre la seguridad en el sector, describió a Alberdi como una zona comercial habitualmente tranquila y señaló que los vecinos con los que hablaron no les habían referido episodios similares. También indicó que el negocio cuenta con alarma y que están averiguando por qué no hubo una respuesta en el momento del ataque.

Pese a lo ocurrido, el local continúa atendiendo al público para afrontar el gasto de la reparación. “Tenemos que abrir y atender al público para que también ahora podamos tener las herramientas económicas para poder resolver este tema del vidrio”, explicó.

Roxana advirtió además que el vidrio dañado representa un riesgo para quienes pasan por el lugar y para los clientes, por lo que buscan resolver su reemplazo.