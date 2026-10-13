Malvinas: Argentina acudió a un tribunal internacional para frenar la explotación de hidrocarburos

El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud para impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en la plataforma continental cuya soberanía reclama la Argentina.

Según informó la Oficina del Presidente, la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido agraven la disputa por las islas, cuya existencia ha sido reconocida por las Naciones Unidas.

La medida se enmarca en el procedimiento arbitral iniciado por la Argentina el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo de esa instancia es defender los derechos del país sobre el territorio y los recursos naturales en disputa.

El Ejecutivo fundamentó el pedido en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que habilita a solicitar medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral, cuando resulte necesario preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino ante una situación de urgencia.

En su comunicado, el Gobierno también reafirmó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes.

“Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, sostuvo la Oficina del Presidente al ratificar la posición oficial argentina sobre la disputa.