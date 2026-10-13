Carlos Clemente se reunió con el embajador de Argentina Space 2026

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional (FIDR), Carlos Clemente, mantuvo un encuentro con el doctor Alejandro Temporetti Olivera, embajador de Argentina Space 2026 y especialista en Derecho Espacial, para analizar las oportunidades que ofrece la nueva economía espacial y su potencial vinculación con el entramado productivo santafesino.

La reunión se desarrolló en el marco de las actividades previas a Argentina Space 2026, un encuentro internacional que se realizará del 11 al 13 de noviembre en el Centro de Convenciones de Salta. La iniciativa busca reunir a referentes de la industria aeroespacial, científicos, empresas tecnológicas, universidades, inversores y organismos públicos para promover la participación argentina en un sector estratégico para el desarrollo económico y tecnológico.

En ese contexto, Clemente destacó la importancia de que las empresas y las instituciones de Santa Fe conozcan las posibilidades que abre esta industria y puedan identificar nuevas áreas de inversión, innovación y generación de empleo calificado.

“Es importante que Santa Fe pueda vincular sus capacidades productivas, profesionales y tecnológicas con sectores que ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo. La economía espacial no involucra solamente a quienes fabrican satélites o trabajan directamente en la exploración del espacio, sino también a empresas de servicios, desarrolladores tecnológicos, instituciones educativas y otros actores del sistema productivo”, expresó el titular del FIDR.

Una industria con aplicaciones en distintos sectores

La economía espacial comprende un amplio conjunto de actividades que incluye el desarrollo de satélites, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, el procesamiento de datos y las tecnologías geoespaciales. Sus aplicaciones alcanzan a sectores como la agroindustria, la minería, la energía, la logística y la gestión ambiental, entre otros.

Estas herramientas permiten, por ejemplo, mejorar el seguimiento de los cultivos, optimizar el uso de recursos, monitorear cambios ambientales y desarrollar sistemas de comunicación y análisis de información para distintas actividades económicas.

“La articulación entre el sector privado, las instituciones científicas, las universidades y los organismos públicos es fundamental para que el conocimiento pueda transformarse en proyectos concretos. El desafío es que las empresas de nuestra región puedan conocer estas oportunidades y evaluar cómo incorporarse a una industria en crecimiento”, sostuvo Clemente.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por los organizadores, la economía espacial mundial supera los 560.000 millones de dólares y podría alcanzar los 1,8 billones de dólares hacia 2035. Este crecimiento proyectado explica el interés de distintos países en desarrollar capacidades tecnológicas, generar alianzas y participar de nuevas cadenas de valor.

Referentes internacionales y participación institucional

Argentina Space 2026 prevé la participación de especialistas de trayectoria internacional. Entre los nombres anunciados se encuentra el doctor Lucas Paganini, ejecutivo de programas espaciales de la NASA vinculado a la División de Astrofísica y al desarrollo del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman.

También participarán Pablo de León, ingeniero aeroespacial argentino e investigador que dirige el Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad de Dakota del Norte; Pamela Such, doctora en Geología y vulcanóloga afiliada al SETI Institute; y Noel de Castro, ingeniera biomédica y aeroespacial salteña y candidata argentina a astronauta.

La agenda incluirá además especialistas en ingeniería aeroespacial, tecnología satelital, inteligencia artificial y emprendimientos tecnológicos, con el propósito de conectar el conocimiento científico con las oportunidades de negocios y el desarrollo de nuevas soluciones.

La organización informó que la iniciativa cuenta con el acompañamiento de empresas e instituciones vinculadas con la tecnología, la industria y la innovación. Entre ellas figuran Roca Defense & Systems y Alchemia LLC, como socios fundadores; ScanTerra, especializada en soluciones satelitales y geoespaciales; TEMPORETTI OLIVERA Space LAW & Cybercrime; PROPULSAR; el Clúster Espacial Argentino; el International Institute for Astronautical Sciences (IIAS); IBM; Endeavor Argentina; el ITBA; la Universidad de La Plata; y ConstelAR, entre otras entidades.

También acompañan el proyecto organismos públicos y gobiernos provinciales y municipales, entre ellos la Municipalidad de Salta, el Gobierno de la Provincia de Salta, los gobiernos de Misiones y La Rioja, la Subsecretaría de Economía del Conocimiento provincial y la Cámara de Diputados de Salta.

Santa Fe, en el camino hacia el encuentro de noviembre

La reunión entre Clemente y Temporetti Olivera se inscribe en las actividades previas a la cumbre internacional. En ese recorrido, Santa Fe fue sede del precongreso “Camino a Argentina Space 2026”, una jornada que convocó a empresarios, representantes de cámaras comerciales, profesionales e instituciones interesados en conocer las posibilidades de desarrollo vinculadas con el sector espacial.

La actividad buscó acercar esta temática al ámbito productivo y poner en común los desafíos necesarios para que más empresas y profesionales puedan participar de una industria que demanda capacidades científicas y tecnológicas, pero también financiamiento, infraestructura, formación y servicios especializados.

En ese marco, el FIDR busca promover el vínculo entre el entramado empresarial y las iniciativas que puedan contribuir al desarrollo regional, a partir de la identificación de oportunidades y la articulación entre distintos sectores.

El próximo paso será el encuentro de noviembre en Salta, donde durante tres jornadas se desarrollarán actividades orientadas al intercambio de conocimientos, la generación de alianzas y la búsqueda de oportunidades de cooperación.

La propuesta de Argentina Space 2026 apunta así a vincular la innovación y el conocimiento científico con el desarrollo productivo, con una perspectiva federal que permita a las provincias identificar oportunidades y participar de una industria con aplicaciones cada vez más amplias en la economía.