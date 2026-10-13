Palo Oliver busca cambiar la Ley de Coparticipación "para garantizar transferencias diarias a las municipalidades"

El diputado Fabián Palo Oliver (FAS) presentó un proyecto de ley que propone unificar y actualizar el régimen provincial de coparticipación de tributos con los municipios de Santa Fe.

En este sentido, el legislador sostuvo que “lo que proponemos es trabajar sobre la distribución de los recursos que ya existen, pero de un modo mucho más justo y equitativo. Tenemos que terminar con un Estado provincial que concentra cada vez más dinero en sus arcas, en desmedro de los municipios de la provincia de Santa Fe.

Según consideró el diputado, "hoy los gobiernos locales asumieron la prestación de servicios que tradicionalmente correspondieron al Estado provincial, sin que se haya producido una transferencia de fondos que les permita afrontar la nueva realidad".

El proyecto busca generar una reestructuración para dotar a los municipios de mayores recursos, sin que esto implique un mayor esfuerzo económico de los contribuyentes.

En ese sentido, Palo Oliver señaló que "la coparticipación debe ser previsibilidad y transparencia: recursos que llegan, sin intermediaciones ni costos, y con información pública para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan fiscalizar”.

Qué dice el proyecto

La iniciativa establece qué recursos nacionales y provinciales se coparticiparán, fija la porción que corresponderá a los municipios (22% del total efectivamente recaudado) y propone criterios objetivos de distribución secundaria basados en población, necesidades básicas insatisfechas y densidad poblacional.

Además, crea una Comisión Provincial de Tributos encargada de supervisar las transferencias, mantener la información pública y garantizar la simultaneidad y regularidad de los envíos —diarios y sin costos bancarios— a las cuentas municipales.

Mediante la iniciativa se pretende:

Asegurar que una porción fija y clara de los recursos tributarios administrados por la provincia llegue periódicamente a cada municipio.

de los recursos tributarios administrados por la provincia llegue periódicamente a cada municipio. Hacer que las transferencias sean previsibles , transparentes y automáticas: envío diario de fondos a cuentas bancarias municipales sin cargos.

, transparentes y automáticas: envío diario de fondos a cuentas bancarias municipales sin cargos. Evitar discrecionalidades en la distribución, usando indicadores objetivos y oficiales.

en la distribución, usando indicadores objetivos y oficiales. Crear un órgano interjurisdiccional con autonomía para supervisar, actualizar coeficientes y publicar toda la información sobre los recursos transferidos.

"El proyecto responde al mandato constitucional de regular la coparticipación y busca simplificar el entramado normativo vigente. Al centralizar reglas y datos en una única ley y en una Comisión específica, se reduce la opacidad y se facilita el control público", sostuvo Palo Oliver.

Criterios objetivos de reparto

Otro aspecto significativo de la iniciativa implica que la distribución secundaria se apoya en variables públicas y medibles —población total, población en situación de necesidad básica insatisfecha y densidad poblacional— para evitar juicios discrecionales sobre qué municipios reciben más recursos.

En ese sentido, el diputado aseguró que "establecer una alícuota única del 22% de los recursos descritos brinda certeza financiera a los municipios, con un piso inicial no inferior a lo que recibieron en 2025 (actualizado por inflación) para evitar caídas abruptas de recursos en el primer año de aplicación".

Asimismo, explicó que "la Comisión Provincial de Tributos funcionará como un organismo técnico e interjurisdiccional, con representantes municipales sorteados anualmente y un representante del Ejecutivo, encargada de supervisar transferencias, resolver planteos y publicar información clara y accesible".

"La norma impulsa transferencias diarias por goteo a través del agente financiero del Estado sin costos, y autoriza la modificación del contrato vigente para asegurar ese mecanismo operativo", concluyó.